Los garbanzos se destacan por su alto valor nutricional y por los diversos beneficios que aportan al organismo.

En esta noticia Los beneficios de mezclar garbanzos cocidos con gajos de naranja y jugo de limón

Mezclar en un mismo plato garbanzos, lentejas o porotos con cítricos -como naranja y limón- puede ayudar al organismo a aprovechar mejor sus nutrientes. Esta asociación se conoce como sinergia nutricional y consiste en unir alimentos cuyos componentes se complementan y potencian sus beneficios para la salud .

Para incorporar esta combinación a la alimentación diaria, existen opciones sencillas: agregar jugo de limón a los garbanzos cocidos, preparar una ensalada de lentejas con tomate y morrón crudo o acompañar un plato de porotos con una naranja de postre.

Sumar alimentos ricos en vitamina C a las comidas puede ser una buena forma de aprovechar mejor el hierro de origen vegetal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

No se trata de cambiar por completo la dieta, sino sumar ingredientes que se complementen y ayuden al organismo a aprovechar mejor los nutrientes.

Los beneficios de mezclar garbanzos cocidos con gajos de naranja y jugo de limón

La nutricionista Patricia Ibáñez asegura que, en el caso de los porotos, el principal beneficio está relacionado con la absorción del hierro.

Para mejorar su aprovechamiento, Ibáñez recomienda acompañarlas con alimentos ricos en vitamina C, como la naranja, el limón, el morrón o el tomate. Esta vitamina favorece la absorción del hierro de origen vegetal y contribuye a que el organismo pueda utilizarlo de manera más eficiente.

Por eso, sumar jugo de limón a los garbanzos cocidos, incorporar gajos de naranja a una ensalada de legumbres o servirlas junto con verduras crudas son alternativas sencillas para enriquecer las comidas. También se puede optar por una fruta cítrica como postre después de consumir lentejas o porotos.

Esta combinación puede ser especialmente útil para quienes buscan mejorar el aporte de hierro a través de la alimentación y contribuir a prevenir su deficiencia, un factor que puede favorecer el desarrollo de anemia. Sin embargo, no reemplaza la evaluación ni el tratamiento médico cuando existe una deficiencia de minerales diagnosticada.