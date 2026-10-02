La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos permitidos para las transferencias entre cuentas bancarias, ya sea propias o ajenas. Se trata de un límite de transacción mensual que, de superarse, se le notificará al organismo fiscal.

Desde agosto, el Gobierno confirmó el esquema que regirá para el envío de dinero entre entidades financieras o billeteras virtuales, con el fin de mantener un control y verificar que exista una consistencia entre las transferencias y la capacidad contributiva declarada por cada usuario.

ARCA investigará a las personas que superen este límite de transferencias diarias a cuentas propias o ajenas

El organismo explicó que se trata de un régimen informativo, mediante el cual los bancos y plataformas digitales deberán reportar las operaciones de las personas que superen los límites de transacción permitidos.

De esta manera, se cruzará información con la situación fiscal de cada usuario para determinar el orígen fehaciente de los fondos.

Controles de ARCA.

La supervisión oficial no busca sancionar las transferencias, sino detectar si existen inconsistencias entre los montos totales y la capacidad contributiva declarada por cada usuario.

Vale destacar que no se evalúa únicamente una transacción aislada de gran volumen, sino que se calcula la suma total de las transferencias registradas durante todo el mes.

Las entidades deben informar cuando superen estos montos:

Personas físicas: operaciones desde $ 50.000.000

Personas jurídicas: operaciones desde $ 30.000.000

El nuevo límite representa una diferencia importante respecto del parámetro anterior, que se ubicaba en $ 2.000.000.

Vale destacar que la obligación de informar el movimiento le corresponde al banco o billetera virtual, y no es una responsabilidad del usuario.

Otras operaciones que informará ARCA

El organismo fiscal no solo evaluará las transferencias de bancos y billeteras virtuales, sino también otras operaciones financieras que pueden revelar una inconsistencia en los fondos. Los límites establecidos son:

Extracciones de efectivo

$ 10.000.000 para personas físicas

$ 10.000.000 para personas jurídicas

Saldos bancarios

Personas físicas: desde $ 50.000.000

Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

Plazos fijos

Personas físicas: desde $ 100.000.000

Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

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