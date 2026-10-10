El CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) es una clave que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) utiliza para identificar a trabajadores autónomos, comercios y empresas.

La obtención del CUIT es gratuita y se compone de 11 dígitos aleatorios, seguidos del número de DNI y, por último, un número más. En el caso de las personas humanas, coincidirá con el CUIL (Código de Identificación Laboral), emitido por la ANSES.

El CUIT, por su parte, es obligatorio para los monotributistas ya que permite realizar diferentes trámites en ARCA tales como la emisión de facturas.

Cómo obtener el CUIT

Para obtener la Clave Única de Identificación Tributaria es fundamental tener la Clave Fiscal , la cual se debe gestionar a través de ARCA y es un requisito excluyente.

Para hacer trámites en ARCA es obligatorio contar con Clave Fiscal. Redes sociales

Una vez que se tenga la Clave Fiscal, se podrá tener el CUIT online, sin la necesidad de salir de casa.

Para poder hacer la inscripción a través de internet se solicitarán los siguientes elementos, los cuales deben cargarse en la plataforma de ARCA:

Foto del frente y dorso del DNI en formato jpg o png.

Una foto del rostro.

Una constancia que acredite el domicilio, la cual puede ser el propio DNI, título de propiedad o alquiler, la factura de un servicio a nombre del solicitante, extracto de cuenta bancaria o resumen de la tarjeta de crédito, acta de constatación notarial, etcétera.

Paso a paso para obtener el CUIT

Una vez que se tengan los documentos solicitados, se debe ingresar el número de DNI, indicar el tipo de sexo (masculino, femenino o no binario) e ingresar en el sitio web de ARCA con la Clave Fiscal.

Allí, el contribuyente deberá seguir los siguientes pasos:

Cargar el Domicilio Real, tal como figura en el DNI.

Cargar el Domicilio Fiscal, es decir en donde se desarrollará la actividad laboral.

Cargar el Domicilio Fiscal Electrónico.

Confirmar los datos y obtener la constancia de CUIT.

¿El CUIT implica una obligación con ARCA?

Si bien esta pregunta puede resultar muy frecuente, es importante mencionar que el CUIT no genera ningún tipo de obligación fiscal con el organismo.