La PNC por invalidez está destinada a personas que acrediten una incapacidad laboral del 66% o más y cumplan las condiciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite iniciar el trámite para acceder a la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, una prestación para las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

ANSES recibe y tramita la solicitud, mientras que la evaluación y el otorgamiento dependen de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Para solicitarla, se necesita cumplir con una serie de requisitos personales, médicos y socioeconómicos, además de presentar los documentos en condiciones.

El trámite es gratuito y requiere un Certificado Médico Oficial (CMO).

Pensión No Contributiva de ANSES: cuáles son los requisitos para cobrarla

Para solicitar la PNC por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar una incapacidad laboral total y permanente . Se presume que existe cuando la disminución de la capacidad laboral es del 66% o más, mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) y la documentación médica respaldatoria.

Tener menos de 65 años .

Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país.

No cobrar una jubilación, pensión, retiro u otra prestación previsional contributiva o no contributiva.

No tener un empleo en relación de dependencia ni estar inscripto como autónomo o monotributista del régimen general. Se contempla una excepción para el monotributo social.

No contar con ingresos ni recursos suficientes para garantizar la subsistencia. En el caso de menores, se evalúan los ingresos de sus padres, madres o tutores.

No encontrarse detenido en un establecimiento penitenciario ni a disposición de la Justicia.

Qué documentos se necesitan para solicitar la PNC por invalidez laboral

Para iniciar la solicitud de la Pensión No Contributiva, es necesario presentar el DNI y la documentación médica respaldatoria.

Para iniciar el trámite, es necesario presentar el DNI del titular y el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, acompañado de la documentación médica que respalde la incapacidad laboral.

En el caso de los menores de edad, también se debe presentar la partida de nacimiento y la documentación de sus padres o tutores. Si el trámite se realiza mediante un apoderado, puede corresponder el formulario PS 6.4.

El CMO se gestiona en un hospital público o centro de salud habilitado, donde un profesional médico debe completar el certificado para acreditar la condición de salud.

También conviene tener preparadas las copias del DNI (de frente y dorso) y de los documentos para presentar la solicitud.

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral paso a paso

La solicitud puede completarse a través de mi ANSES, desde la aplicación o de manera presencial, según las indicaciones publicadas por el organismo.

Tramitar el Certificado Médico Oficial digital: el primer paso es gestionar el CMO en un hospital o centro médico. También hay que reunir los estudios e informes médicos que respalden la condición de salud. Ingresar a mi ANSES: entrar al sitio oficial con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar y actualizar los datos personales: dentro del menú, hay que seleccionar “Solicitud de prestaciones” y comprobar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. Solicitar la pensión: elegir “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral” y seguir los pasos que indique el sistema para completar la solicitud. Consultar el estado del trámite: una vez iniciada la solicitud, se puede realizar el seguimiento y otras gestiones desde mi ANSES o la aplicación.

Cuánto cobra la Pensión No Contributiva de ANSES en octubre de 2026

En octubre de 2026, el haber de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez Laboral es de $305.023,96, equivalente al 70% de la jubilación mínima.

A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber completo y cumplen las condiciones perciben un total de $375.023,96 mensuales.