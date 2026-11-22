En esta noticia Rafael Spike, una de las alternativas que evalúa el Ejército Argentino

El Ejército Argentino avanza en la evaluación de alternativas para sumar una nueva generación de armamento antitanque.

El objetivo es incorporar sistemas capaces de neutralizar vehículos blindados a distancias medias y largas, tanto mediante equipos portátiles como a través de plataformas montadas sobre vehículos.

En la actualidad, la fuerza dispone de un conjunto limitado de herramientas para este tipo de operaciones.

Entre ellas se encuentran los lanzacohetes AT4 y los cañones sin retroceso Carl-Gustaf M4, ambos fabricados por la compañía sueca Saab. Estos sistemas están destinados a enfrentamientos a muy corta distancia.

A ese equipamiento se suma el BGM-71 TOW, un misil antitanque incorporado hace varios años. Sin embargo, su disponibilidad es reducida en función de la cantidad de lanzadores y proyectiles que fueron adquiridos.

En los últimos años también se incorporaron las municiones merodeadoras HERO 30 y HERO 120, desarrolladas por la empresa israelí Uvision. Las Fuerzas Armadas recibieron una primera tanda para analizar sus prestaciones y ambos modelos participaron en distintos ejercicios militares.

La necesidad de ampliar las capacidades antitanque quedó reflejada en los Proyectos de Inversión Pública incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa fue denominada “Adquisición de un Sistema de Armas Antitanque para un elemento Básico de Combate” y apunta a incorporar una familia de misiles de diferentes alcances.

Según la información de la Dirección Nacional de Inversiones Públicas, el plan contempla la adquisición de varios centenares de lanzadores correspondientes a sistemas de muy corto, corto, mediano y largo alcance.

Para 2027 se estableció una asignación inicial de $2.137.500.000 millones.

Rafael Spike, una de las alternativas que evalúa el Ejército Argentino

La familia de misiles SPIKE, desarrollada por la compañía israelí RAFAEL, aparece entre las opciones que podrían responder a los requerimientos de la fuerza.

El interés argentino por estos sistemas no es nuevo: el Ejército ya había manifestado su atención sobre esta tecnología en años anteriores.

Uno de los principales atributos de esta familia es la variedad de versiones disponibles, con alcances y configuraciones que permiten su utilización por parte de unidades de infantería y desde distintas plataformas terrestres y aéreas.

Para operaciones de muy corto alcance, RAFAEL ofrece el SPIKE SR, una variante diseñada para ser utilizada por soldados de infantería.

SPIKE SR. Fuente: SPIKE. Thomas Hierl

Tiene un alcance de entre 50 y 2.000 metros y un peso de 10 kilogramos. Su sistema de funcionamiento es del tipo dispara y olvida, por lo que el operador no necesita mantener el seguimiento del objetivo después del lanzamiento. También puede atacar blancos fijos y en movimiento.

Otra alternativa es el SPIKE LR2, desarrollado para enfrentar objetivos a mayor distancia.

SPIKE LR2. Fuente: SPIKE.

Este modelo incorpora un sistema de guiado optoelectrónico y un enlace de datos por fibra óptica que permite mantener la comunicación con el misil durante el vuelo. Entre sus capacidades se encuentran la posibilidad de atacar objetivos fuera de la línea de visión directa y modificar la selección del blanco una vez efectuado el disparo.

El SPIKE LR2 tiene un alcance máximo superior a los 5,5 kilómetros y admite diferentes modalidades de empleo: dispara y olvida, dispara y observa, y lanzamiento a coordenadas.

En el segmento de muy largo alcance se encuentra el SPIKE NLOS, una versión que puede utilizarse desde vehículos terrestres y plataformas aéreas.

SPIKE NLOS. Fuente: SPIKE.

En su configuración terrestre, alcanza una distancia de hasta 32 kilómetros y permite atacar objetivos sin necesidad de contar con una línea de visión directa.

El sistema admite los modos LOBL (adquisición del blanco antes del lanzamiento) y LOAL (adquisición del blanco después del lanzamiento).

La diversidad de versiones y capacidades convierte a la familia SPIKE en una de las alternativas que podrían ajustarse al requerimiento del Ejército Argentino, que busca ampliar el alcance y las prestaciones de sus sistemas antitanque.