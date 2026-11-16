Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen un requisito obligatorio para determinados jóvenes que viven en el país. Los hombres nacidos en 2003, 2004, 2005 y 2006 están dentro del rango de edad alcanzado por la normativa y deben verificar si tienen que completar su inscripción en el registro militar.

El trámite se realiza a través del Servicio Selectivo (Selective Service System), un organismo federal que mantiene una base de datos de personas que podrían ser convocadas en caso de que el Gobierno restablezca el servicio militar obligatorio.

Cabe destacar que la inscripción es obligatoria, pero no significa que deban incorporarse al Ejército ni que recibirán un pago por registrarse.

Quiénes son los nacidos en 2003, 2004, 2005 y 2006 que deben inscribirse obligatoriamente en el Ejército de Estados Unidos

En EE.UU., la inscripción en el Servicio Selectivo alcanza a casi todos los hombres ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes varones que residen en el país y tienen entre 18 y 25 años. Por este motivo, los nacidos en 2003, 2004, 2005 y 2006 están dentro del rango de edad contemplado por la norma vigente. Dicha obligación también incluye a refugiados, solicitantes de asilo y personas indocumentadas, aunque existen excepciones para determinadas categorías migratorias.

El organismo establece que el registro debe realizarse al cumplir los 18 años y que quienes no lo hayan hecho en ese momento todavía pueden regularizar su situación hasta antes de cumplir los 26. Esto significa que los jóvenes de esos años de nacimiento que todavía no estén registrados deben prestar atención a su situación y verificar si están alcanzados por la obligación.

Quiénes están alcanzados por la obligación, cómo hacer el trámite y qué pasa si no se registran. Fuente: Shutterstock

Cómo realizar la inscripción en el Ejército de EE.UU. y qué pasa si no cumplen con el trámite

Hasta el 18 de diciembre de 2026, ya que después la inscripción será automática, los hombres alcanzados por la normativa deben registrarse ante en Servicio Selectivo, ya sea mediante el sitio web oficial o mediante el formulario en papel. Para completar el procedimiento se solicitan datos personales como nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento y número de Seguro Social, si cuentan con uno. El trámite es gratuito y se puede consultar el estado de la inscripción en la misma plataforma.

Quienes están obligados a registrarse y no cumplen pueden enfrentar consecuencias legales, la ley contempla multas de hasta US$250,000 y penas de prisión de hasta cinco años. Además, la falta de inscripción puede afectar el acceso a determinados empleos federales, programadas de capacitación, ayudas económicas para estudiantes y, en el caso de inmigrantes, trámites para obtener la ciudadanía estadounidense.