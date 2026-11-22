Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias este domingo 22 de noviembre en cuatro provincias de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por tormentas y lluvias para distintas zonas de la Argentina durante este domingo 22 de noviembre.

Las advertencias alcanzan a cuatro provincias, donde se esperan fenómenos meteorológicos que podrían provocar inconvenientes.

Mientras que en el norte del país las condiciones podrían mantenerse desfavorables durante los próximos días, en el sur se espera un alivio a lo largo de la semana.

Sin embargo, el pronóstico todavía contempla la posibilidad de nuevas precipitaciones, fuertes vientos y nevadas en algunos sectores.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Misiones y un sector de Formosa. Además, en el norte misionero rige una advertencia de nivel naranja, que implica un mayor riesgo por la intensidad de los fenómenos previstos.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son:

Misiones: gran parte de la provincia , con un sector del norte bajo alerta naranja.

Formosa: el sector sudeste de la provincia.

En estas regiones, las condiciones meteorológicas no muestran una mejora a la brevedad, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas. Fuente: SMN

Alerta amarilla por lluvias: qué zonas están afectadas

Por otra parte, el organismo meteorológico mantiene una alerta amarilla por lluvias para distintas localidades del sur argentino.

Las zonas alcanzadas son:

Tierra del Fuego: gran parte de la provincia.

Santa Cruz: la zona costera y el sudeste provincial, incluida el área de Río Gallegos.

A diferencia de lo que ocurre en el norte, en estas provincias se espera un alivio de las condiciones meteorológicas durante la semana . De todas formas, no se descartan nuevas precipitaciones, ráfagas de viento y nevadas en algunos sectores.

Por este motivo, aunque el panorama podría mejorar progresivamente, será importante consultar el pronóstico actualizado antes de realizar actividades al aire libre o trasladarse por las zonas afectadas.

Qué significa cada nivel de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de cuatro niveles para comunicar los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos.

Cada color indica la intensidad prevista y el grado de precaución que deben tener los habitantes de las zonas alcanzadas.

Nivel rojo - Seguí instrucciones oficiales : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja - Preparate : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate: pueden producirse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Nivel verde - Tranquilidad: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.