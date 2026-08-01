Mezclar percarbonato y agua hirviendo: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza.

En esta noticia Por qué el agua no debe estar hirviendo

Mezclar percarbonato de sodio con agua caliente se convirtió en uno de los trucos de limpieza más buscados para devolverle el blanco a la ropa amarillenta. Sin embargo, no todos los usos del agua hirviendo funcionan igual.

El percarbonato de sodio es un blanqueador de oxígeno activo, libre de cloro, que actúa liberando oxígeno al entrar en contacto con el agua .

Ese proceso es el que ataca las manchas orgánicas y devuelve la blancura a:

Sábanas.

Toallas.

Prendas de uso diario.

Por qué el agua no debe estar hirviendo

Acá está el punto que los expertos en limpieza remarcan: el agua en punto de ebullición hace que el percarbonato reaccione demasiado rápido y libere todo su oxígeno antes de tiempo, sin dar lugar a que actúe sobre la mancha.

Lo ideal es usar agua bien caliente, cercana al hervor pero no hirviendo, entre 40°C y 60°C.

Mezclar percarbonato y agua hirviendo: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza. Gemini.

Los pasos recomendados son:

Disolver 2 cucharadas de percarbonato por litro de agua caliente

Sumergir las prendas y dejarlas en remojo entre 1 y 6 horas , o toda la noche si la mancha es persistente

Lavar después en el lavarropas con un ciclo normal

Enjuagar bien para eliminar todo residuo antes de secar

Para qué prendas funciona mejor

El percarbonato es especialmente eficaz en:

Ropa de cama y toallas blancas de algodón o lino

Prendas con manchas de transpiración o humedad

Vajilla blanca, en dosis menores

A diferencia de la lavandina, no degrada las fibras ni deja olor fuerte, y es compatible con la mayoría de los tejidos naturales.

No se recomienda combinarlo con otros productos de limpieza, como el vinagre, porque puede neutralizar su efecto blanqueador.