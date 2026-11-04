Si bien el vinagre blanco es un recurso habitual que suele utilizarse para higienizar superficies como pisos, cocinas y baños, también puede aplicarse para tratar determinadas manchas y olores en el colchón.

Este método casero se destaca por su bajo costo y su practicidad. Sin embargo, es importante aplicarlo con precaución, ya que el exceso de humedad puede afectar los materiales y dificultar el secado.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en el colchón?

El colchón suele acumular olores, polvo y suciedad que no siempre se eliminan con una limpieza básica. Es acá donde aparece el vinagre, un aliado clave que ayuda a mejorar la higiene del dormitorio, prolonga la vida útil del colchón y contribuye a lograr un descanso más profundo y saludable.

Uno de los motivos principales para usar vinagre en esta zona es su capacidad para desinfectar y neutralizar olores. Aunque no elimina las manchas por completo, el vinagre ablanda la suciedad y actúa como un neutralizador natural, ideal para ambientes cerrados o con poca ventilación.

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que le otorga propiedades útiles para determinadas tareas de limpieza. Puede contribuir a eliminar algunos residuos y ayudar a reducir ciertos olores.

Además, este método se utiliza como repelente para pequeños insectos. El aroma ácido del vinagre blanco ayuda a ahuyentar plagas que suelen esconderse en los sectores menos visibles.

Por eso, pulverizar vinagre sobre el colchón puede ser una alternativa práctica a productos químicos más invasivos.

Rociar vinagre en el colchón: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

De hecho, la guía de limpieza de colchones de Tuft & Needle contempla el uso de vinagre, bicarbonato o detergentes suaves para tratar determinados derrames y olores.

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar sus beneficios, basta con preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en un pulverizador. Luego, se recomienda rociar la mezcla sobre el colchón, dejar actuar al menos una hora, aspirar o refregar las manchas y dejar secar.

Lo ideal es aplicar la mezcla en ambos lados del colchón y esperar a que seque por completo para volverlo a poner en la cama.

¿Cada cuánto hay que limpiar el colchón?

Mantener el colchón limpio es clave para evitar manchas, ácaros, humedad y desgaste prematuro . Aunque durante mucho tiempo se creyó que no debía tocarse, la realidad es que requiere cuidados periódicos.

Con hábitos simples, como ventilarlo todos los días durante 15 a 20 minutos y cambiar las sábanas una vez por semana, es posible prolongar su vida útil, mejorar la higiene del dormitorio y dormir mucho mejor.

En cuanto a la frecuencia de limpieza, se recomienda aspirar el colchón cada 7 o 15 días para retirar polvo y partículas que favorecen la aparición de ácaros. Además, es importante lavar el protector del colchón cada 15 días o una vez al mes, ya que actúa como primera barrera contra la suciedad.

La Clínica Mayo recomienda lavar semanalmente las sábanas, utilizar fundas protectoras para el colchón y las almohadas y mantener la humedad relativa del hogar por debajo del 50% para ayudar a reducir la presencia de ácaros del polvo. Estas medidas contribuyen a mantener un entorno de descanso más higiénico.