El bicarbonato de sodio se convirtió en el mejor aliado para la para la limpieza del hogar. Las mezclas con soda o con vinagre son las más elegidas por quienes desean alternativas naturales. Hace poco, un nuevo truco casero con aceite de oliva ganó popularidad por su uso como exfoliante casero. Al mezclar ambos ingredientes se consigue una crema exfoliante facial 100% natural. El truco funciona porque el bicarbonato cuenta con propiedades ligeramente alcalinas, lo que ayuda a remover grasa, limpiar la suciedad acumulada y liberar los poros. Por su parte, el aceite de oliva es reconocido por ser un hidratante y protector natural. Sus principales beneficios son: La mezcla típica re quiere de 1 cucharadita de aceite de oliva por media de bicarbonato de sodio. Se deben poner ambos ingredientes en un recipiente y mezclar hasta tener una pasta suave y homogénea. Para usarlo, primero se debe realizar un lavado de cara común con el jabón de preferencia. Luego, aplicar la mezcla con cuidado y masajear suavemente por 20 a 30 segundos. Para finalizar, enjuagar con agua tibia. Según cada caso, se aconseja usar el exfoliante de la siguiente manera: