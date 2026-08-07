Lavarse los pies con sal: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerlo

El cuidado de los pies suele quedar en un segundo plano frente a otras rutinas de higiene, pese a que soportan el peso del cuerpo durante todo el día y están expuestos al roce, la humedad y las bajas temperaturas. Por eso, cada vez más personas buscan hábitos sencillos que ayuden a mantener la piel en buen estado y reduzcan la sensación de cansancio al finalizar la jornada.

Uno de los métodos que ha ganado popularidad consiste en lavarse los pies con sal y aceite de oliva. La práctica combina un baño de agua tibia con sal gruesa o marina y, posteriormente, la aplicación de unas gotas de aceite de oliva mediante un masaje sobre la planta, los talones y los dedos.

Aunque el lavado de pies con sal y aceite de oliva no sustituye tratamientos médicos ni cura enfermedades, muchas personas lo incorporan a su rutina de cuidado personal, especialmente durante el invierno, cuando el frío favorece la sequedad de la piel y la aparición de durezas.

Lavarse los pies con sal y aceite: para que sirve y por qué lo recomiendan Imagen creada con IA

Para qué sirve lavarse los pies con sal y aceite de oliva

Uno de los principales beneficios que se le atribuyen al lavado de pies con sal y aceite de oliva es ayudar a mejorar el aspecto de la piel. La sal gruesa o marina, utilizada en agua tibia, contribuye a limpiar la superficie de los pies y a suavizar las durezas mediante el remojo.

Además, el calor del agua favorece la relajación y puede aliviar la sensación de pies cansados después de permanecer muchas horas de pie o caminar durante largos periodos.

Tras el baño, el aceite de oliva aporta hidratación gracias a sus ácidos grasos y antioxidantes naturales. Aplicado mediante un masaje, ayuda a mantener la piel más flexible, suave y con un mejor aspecto, especialmente en zonas como los talones, donde suele aparecer mayor resequedad.

Cómo hacer correctamente el lavado de pies con sal y aceite de oliva

Realizar esta rutina en casa resulta sencillo. El primer paso consiste en llenar un recipiente con agua tibia y añadir dos o tres cucharadas de sal gruesa o sal marina.

Después hay que sumergir los pies entre 15 y 20 minutos. Una vez terminado el baño, es importante secarlos cuidadosamente, especialmente entre los dedos, para evitar que quede humedad acumulada.

Por último, basta con aplicar unas gotas de aceite de oliva y masajear la planta, el talón y los dedos hasta que el producto se absorba. Muchas personas prefieren hacerlo antes de dormir para potenciar la sensación de descanso.

La frecuencia dependerá del estado de la piel. Cuando los pies están sanos, realizar este cuidado una o dos veces por semana suele ser suficiente. Si existen durezas o talones muy resecos, puede repetirse hasta dos o tres veces por semana durante un tiempo limitado.

Qué beneficios se le atribuyen y cuándo conviene evitar esta práctica

Quienes incorporan el lavado de pies con sal y aceite de oliva a su rutina destacan que puede ayudar a hidratar los talones, suavizar las durezas y mejorar el aspecto general de la piel, además de proporcionar una agradable sensación de relajación.

Sin embargo, esta práctica no resulta adecuada en todos los casos. No se recomienda realizar baños de pies con sal cuando existen heridas abiertas, ampollas importantes, infecciones o lesiones cutáneas, ya que podrían provocar molestias o dificultar la cicatrización.

Las personas con diabetes, problemas circulatorios o pérdida de sensibilidad en los pies también deben extremar las precauciones. El Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de revisar los pies con frecuencia y consultar con un profesional sanitario antes de recurrir a cuidados caseros cuando existan lesiones, ya que una pequeña herida puede derivar en complicaciones si no recibe el tratamiento adecuado.

Asimismo, los especialistas insisten en que este tipo de cuidados forman parte de una rutina de bienestar, pero no sustituyen los tratamientos indicados por un médico o un podólogo cuando existen enfermedades o lesiones que requieren atención profesional.

Cómo mantener los pies sanos durante el invierno

Lavarse los pies con vinagre y agua tibia | Para qué sirve y por qué miles de personas lo implementan. Foto (IA)

Además del lavado de pies con sal y aceite de oliva, mantener unos pies sanos requiere incorporar otros hábitos de cuidado diario. Secar bien los pies después del baño, especialmente entre los dedos, utilizar un calzado cómodo y transpirable y cambiar los calcetines todos los días ayuda a prevenir problemas relacionados con la humedad.

También resulta recomendable aplicar una crema hidratante específica para pies de forma regular, evitar caminar descalzo sobre superficies muy frías y no retirar las durezas con objetos cortantes, ya que pueden producir pequeñas heridas.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España recomienda mantener una correcta higiene diaria, revisar periódicamente el estado de la piel y de las uñas y acudir al podólogo cuando aparezcan molestias persistentes o cambios visibles en los pies.

Cuándo acudir al podólogo por problemas en los pies

Aunque la piel seca o las durezas suelen mejorar con hidratación y cuidados básicos, existen situaciones en las que conviene buscar atención profesional.

Los podólogos aconsejan consultar cuando aparecen grietas profundas que sangran, dolor persistente, inflamación, cambios de color en la piel, secreciones o signos de infección, ya que una valoración temprana permite iniciar el tratamiento más adecuado.

En las personas con diabetes, el seguimiento profesional resulta especialmente importante. El Ministerio de Sanidad recomienda revisar los pies de forma habitual y no intentar tratar lesiones por cuenta propia para reducir el riesgo de complicaciones.

En definitiva, el lavado de pies con sal y aceite de oliva puede formar parte de una rutina de cuidado personal para hidratar la piel y favorecer una sensación de descanso. Sin embargo, mantener una buena higiene diaria, hidratar los pies con regularidad y acudir al podólogo cuando aparecen lesiones o molestias persistentes continúa siendo la mejor estrategia para conservar la salud de los pies durante todo el año.