En un contexto signado por la elevada inflación y la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los ingresos diarios , las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas se consolidaron como el instrumento preferido de los argentinos.

La posibilidad de generar ganancias diarias sin perder la disponibilidad inmediata de los fondos llevó a las empresas fintech a sostener una dura competencia de tasas para atraer saldos.

A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten realizar pagos, transferencias y consumos mientras el dinero permanece invertido en Fondos Comunes de Inversión (FCI) o esquemas de remuneración directa.

Sin embargo, las condiciones, los topes de saldo y las tasas varían de manera considerable entre cada aplicación, posicionando a un competidor por encima del resto dentro del ranking actualizado.

La billetera virtual que encabeza la tasa de rendimiento

El último relevamiento del mercado ubica a Ualá en la cima del podio de rendimientos. La plataforma logró posicionarse en el primer lugar a través de su esquema promocional Ualá Plus 2, el cual ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24% para saldos de hasta $1 millón.

Mercado Pago, Ualá o Naranja X: esta es la cuenta virtual que más te paga por guardar tus pesos (y hay una que por mucho)

A continuación, las opciones con mejores tasas garantizadas y rendimientos de FCI :

Ualá Plus 2 : ofrece la tasa más alta del mercado con un 24% de TNA (hasta $1 millón).

Banco BICA (Cuenta Positiva 4) : rinde un 22% de TNA para montos de hasta $750.000.

Ualá Plus 1 : otorga un 21% de TNA para saldos hasta $1 millón.

FCI Rendimiento Variable (Ualintec, Lemon, Macro Pionero, Toronto Ahorro): ofrecen un 20,07% de TNA.

Cómo quedaron Mercado Pago y Naranja X en el ranking

Otras de las aplicaciones de uso masivo muestran rendimientos más moderados pero sin requerir condiciones de fidelización complejas:

Mercado Pago : rinde un 18,61% de TNA estimada mediante su fondo común de inversión, quedando relegado frente a los picos del mercado.

Naranja X : ofrece una TNA garantizada del 18% en su cuenta remunerada tradicional (con límite de $1 millón) y el mismo 18% en su formato de “Frascos”.

Ualá (cuenta estándar): mantiene una TNA fija del 18% para saldos de hasta $1 millón.

Los especialistas recomiendan revisar la “letra chica” de cada servicio, analizando si la tasa requiere cobro de sueldo en la entidad o si aplica límites al monto máximo remunerado para optimizar la estrategia de ahorro.