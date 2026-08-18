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El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se presenta como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacándose por su confort, versatilidad y un equipamiento diseñado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior concebido para el bienestar, el vehículo fusiona funcionalidad y estilo.

Su configuración permite maximizar cada centímetro del espacio interior sin comprometer el lujo ni el diseño. El Clase V Marco Polo está disponible en España desde 695 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260 euros y una cuota final de 45.633,99 euros.

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Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, garantizando siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes.

Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura.

La mejor furgoneta camper del mercado: esta van resulta ideal por su comodidad y excelente equipamiento (foto: Mercedes-Benz).
La mejor furgoneta camper del mercado: esta van resulta ideal por su comodidad y excelente equipamiento (foto: Mercedes-Benz).

Clase V Marco Polo: descubre su equipamiento

Cocina eficiente y adaptable

La cocina del Clase V Marco Polo se presenta como un espacio compacto y funcional, diseñado con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico. Este diseño ha sido cuidadosamente confeccionado para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes, maximizando la utilización del espacio disponible.

Camas: tipos, tamaños y cómo elegir la ideal

El vehículo dispone de dos áreas designadas para el descanso: una cama inferior en la sección de pasajeros y una cama de techo elevada. Ambas se hallan provistas de colchones ergonómicos que aseguran un confort excepcional y un descanso reparador para un total de cuatro personas.

Mesa plegable

La mesa plegable integrada permite llevar a cabo reuniones o comidas a bordo, mientras que los asientos basculantes del conductor y del acompañante pueden rotar, creando un ambiente de convivencia flexible y cómodo.

Almacenamiento

El interior proporciona un amplio espacio de almacenamiento con armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos, lo que facilita la organización de utensilios de cocina, ropa y equipo de viaje de manera eficiente y práctica.

Suspensión neumática

La suspensión neumática AIRMATIC, junto con el control de nivel Camper, garantiza que el vehículo se mantenga estable en terrenos irregulares, ofreciendo seguridad y confort en cada parada.

La mejor furgoneta camper del mercado: esta van resulta ideal por su comodidad y excelente equipamiento (foto: Mercedes-Benz).
La mejor furgoneta camper del mercado: esta van resulta ideal por su comodidad y excelente equipamiento (foto: Mercedes-Benz).

Clase V Marco Polo: diseño que combina estética y confort

El vehículo combina estética y funcionalidad a través de la utilización de materiales de alta calidad, proporcionando un interior concebido para el confort:

  • Salón con un elegante contraste claro-oscuro, complementado por superficies de porcelana y laca de piano.
  • Iluminación LED ambiental que crea un entorno acogedor y sofisticado.
  • Puesto de conducción widescreen que permite un manejo intuitivo y ergonómico.
  • Asientos ajustables equipados con calefacción, soporte lumbar y redes portaobjetos para mayor comodidad.
  • Altura del vehículo de 1,99 m, con capacidad para hasta seis asientos disponibles, garantizando versatilidad y espacio.

Tecnología del Clase V Marco Polo: una exploración en profundidad

La Clase V Marco Polo ofrece soluciones avanzadas que optimizan tanto la conducción como la administración del vehículo:

  • Sistema multimedia MBUX con pantalla táctil de 12,3 pulgadas y realidad aumentada para navegación.
  • Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) para gestionar componentes eléctricos desde el vehículo o el smartphone.
  • Control de ángulo muerto con alerta de tráfico transversal posterior.
  • Asistente para señales de tráfico y sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST.
  • Conectividad con puertos USB, enchufes de 12 y 230 V, radio digital DAB y navegación rápida por disco duro