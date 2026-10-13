Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizarán un paro nacional de cuatro días, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre .

La medida de fuerza está relacionada con el reclamo de una actualización de los honorarios que reciben por cada paciente y podría afectar las consultas programadas en todo el país.

El paro de 96 horas fue convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y se suma a un paro de 72 horas realizado días atrás. Mientras continúa el conflicto, la prestación de los servicios dependerá de la adhesión de cada profesional .

l paro de PAMI se extenderá del martes 13 al viernes 16 de octubre y podría afectar las consultas médicas y odontológicas de los afiliados. PAMI.

Paro de PAMI: cuándo comienza y cuánto durará

La medida de fuerza comenzará este martes 13 de octubre y se extenderá hasta el viernes 16, con una duración total de 96 horas. Durante esas cuatro jornadas, los profesionales que se sumen a la protesta interrumpirán la atención habitual.

El reclamo está vinculado con los honorarios que paga el organismo a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado asignado. Los trabajadores solicitan una recomposición de esos valores para afrontar los costos de la actividad.

Qué pasará con los turnos programados de PAMI

Los jubilados y pensionados que tengan consultas previstas durante los días del paro podrían encontrar suspendidos sus turnos si el profesional que los atiende adhiere a la medida.

Sin embargo, la interrupción no necesariamente alcanzará a todos los consultorios, ya que la continuidad de la atención dependerá de la decisión de cada prestador.

Por eso, se recomienda verificar con anticipación si el turno se mantiene o si será necesario cambiar la fecha.

Cuánto cobran los médicos de cabecera y los odontólogos por afiliado

El eje del conflicto es el valor de la cápita, el monto que PAMI abona mensualmente por cada persona asignada a un profesional, independientemente de cuántas veces concurra a una consulta.

Según los valores informados por las entidades que impulsan el reclamo, los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos perciben $374.

Los profesionales sostienen que esos importes resultan insuficientes frente a los gastos que implica mantener la atención y reclaman una actualización de los honorarios.

Qué aumento reclaman los profesionales de PAMI

El pedido contempla elevar la cápita de los médicos de cabecera de $2.700 a $4.500 por afiliado. En el caso de los odontólogos, solicitan que el monto pase de $374 a $3.000 .

La recomposición propuesta busca modificar los valores que el organismo reconoce por cada paciente asignado. Hasta el momento, según la información difundida sobre la medida, el conflicto continúa abierto y los profesionales esperan una respuesta de las autoridades.

La atención dependerá de la adhesión de cada profesional y podrían suspenderse turnos programados. Shutterstock

Qué deben hacer los jubilados y pensionados antes de ir al consultorio

Ante la posibilidad de que se suspendan las consultas programadas, los afiliados deberían comunicarse con su médico de cabecera o con el consultorio odontológico antes de concurrir.

De esa manera, podrán confirmar si habrá atención durante el paro o si deberán reprogramar el turno. Como la adhesión depende de cada prestador, no es posible asegurar que todas las consultas se suspendan durante las cuatro jornadas.