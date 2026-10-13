Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizarán un paro nacional de cuatro días, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre.
La medida de fuerza está relacionada con el reclamo de una actualización de los honorarios que reciben por cada paciente y podría afectar las consultas programadas en todo el país.
El paro de 96 horas fue convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y se suma a un paro de 72 horas realizado días atrás. Mientras continúa el conflicto, la prestación de los servicios dependerá de la adhesión de cada profesional.
Paro de PAMI: cuándo comienza y cuánto durará
La medida de fuerza comenzará este martes 13 de octubre y se extenderá hasta el viernes 16, con una duración total de 96 horas. Durante esas cuatro jornadas, los profesionales que se sumen a la protesta interrumpirán la atención habitual.
El reclamo está vinculado con los honorarios que paga el organismo a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado asignado. Los trabajadores solicitan una recomposición de esos valores para afrontar los costos de la actividad.
Qué pasará con los turnos programados de PAMI
Los jubilados y pensionados que tengan consultas previstas durante los días del paro podrían encontrar suspendidos sus turnos si el profesional que los atiende adhiere a la medida.
Sin embargo, la interrupción no necesariamente alcanzará a todos los consultorios, ya que la continuidad de la atención dependerá de la decisión de cada prestador.
Por eso, se recomienda verificar con anticipación si el turno se mantiene o si será necesario cambiar la fecha.
Cuánto cobran los médicos de cabecera y los odontólogos por afiliado
El eje del conflicto es el valor de la cápita, el monto que PAMI abona mensualmente por cada persona asignada a un profesional, independientemente de cuántas veces concurra a una consulta.
Según los valores informados por las entidades que impulsan el reclamo, los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos perciben $374.
Los profesionales sostienen que esos importes resultan insuficientes frente a los gastos que implica mantener la atención y reclaman una actualización de los honorarios.
Qué aumento reclaman los profesionales de PAMI
El pedido contempla elevar la cápita de los médicos de cabecera de $2.700 a $4.500 por afiliado. En el caso de los odontólogos, solicitan que el monto pase de $374 a $3.000.
La recomposición propuesta busca modificar los valores que el organismo reconoce por cada paciente asignado. Hasta el momento, según la información difundida sobre la medida, el conflicto continúa abierto y los profesionales esperan una respuesta de las autoridades.
Qué deben hacer los jubilados y pensionados antes de ir al consultorio
Ante la posibilidad de que se suspendan las consultas programadas, los afiliados deberían comunicarse con su médico de cabecera o con el consultorio odontológico antes de concurrir.
De esa manera, podrán confirmar si habrá atención durante el paro o si deberán reprogramar el turno. Como la adhesión depende de cada prestador, no es posible asegurar que todas las consultas se suspendan durante las cuatro jornadas.