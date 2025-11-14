Arcos Dorados, el mayor franquiciado de McDonald’s en el mundo, avanza con un nuevo hito en su plan de expansión en Argentina. La compañía confirmó la apertura de un restaurante en Cañuelas, un movimiento que combina inversión, innovación sustentable y generación de empleo.

El desembarco no solo amplía la presencia territorial de la marca: también creará 90 puestos de trabajo, la mayoría destinados a jóvenes que buscan insertarse en el mercado formal.

Nuevo Mc Donald’s: dónde abrirá y cómo será

El nuevo Mc Donald’s estará ubicado sobre la Ruta Nacional 3, un corredor clave que conecta el sur bonaerense con el Área Metropolitana y que en los últimos años ganó protagonismo por el crecimiento demográfico y logístico de la zona.

El local abrirá entre noviembre y diciembre de 2025, y contará con 378 m² de superficie cubierta, más todos los servicios característicos del McDonald’s actual:

McCafé

Playland

AutoMac para compras desde el vehículo

Espacios internos renovados bajo el nuevo diseño de la marca

Fuentes del sector señalan que la zona de Cañuelas continúa convirtiéndose en un polo atractivo por el desarrollo de parques industriales, el auge del turismo rural y el aumento del tránsito interurbano.

Nuevo local de Mac Donald's

Un modelo sustentable

En línea con su programa “Receta del Futuro”, Arcos Dorados incorporará en Cañuelas un conjunto de tecnologías que la compañía viene testeando en sus aperturas recientes y que apuntan a reducir el consumo energético y optimizar el uso del agua.

Entre las innovaciones confirmadas se encuentran:

Sistema de recupero de agua de condensación de aires acondicionados para tareas de riego y limpieza.

Vidrios con filtros UV para mejorar la eficiencia térmica.

Controles automáticos de iluminación, cartelería y climatización.

Equipos VRV (Volumen de Refrigerante Variable) que ajustan el consumo según la demanda real.

Tecnología LED en toda la instalación.

Grifería y sanitarios de bajo caudal.

Además, el local sumará una estación de carga para vehículos eléctricos, bicicleteros, medidores de consumo energético y un sistema de calentador solar de agua , una tendencia que está empezando a aparecer en nuevas obras comerciales pero todavía no es masiva en el país.

Nuevos puestos de trabajo para jóvenes

Arcos Dorados vuelve a apuntar a un público que históricamente ha sido su principal semillero: jóvenes que buscan su primera experiencia laboral formal.

Los 90 nuevos puestos se suman a las más de 2.000 incorporaciones que la empresa concretó en los últimos años en el marco de su plan de expansión.

En un mercado laboral donde la tasa de empleo juvenil formal se ubica por debajo del promedio general, la compañía suele destacar que más del 60% de sus colaboradores tiene menos de 24 años.