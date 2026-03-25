Empresas con alto volumen de comercio electrónico como Rappi o Arcos Dorados, operador de McDonald’s en América Latina, están adoptando plataformas de orquestación de pagos para simplificar sus cobros digitales, mejorar la aprobación de transacciones y aumentar sus ventas en línea, explicó Walter Campos, General Manager de Yuno en Latinoamérica. De acuerdo con el directivo, este tipo de infraestructura tecnológica permite conectar múltiples métodos de pago, como tarjetas, billeteras digitales o transferencias, en una sola plataforma, lo que facilita la gestión de cobros y ayuda a recuperar transacciones que antes se perdían. “La orquestación de pagos aumenta la conversión de ventas entre 2 y 10%. Es mucha plata para un e-commerce porque cada transacción que se recupera es una venta que antes se perdía”, explicó Campos en entrevista con El Cronista. El directivo detalló que uno de los principales beneficios de este tipo de tecnología es la capacidad de reintentar automáticamente una transacción cuando es rechazada por un proveedor de pagos. En estos casos, el sistema redirige la operación hacia otro procesador o banco en cuestión de milisegundos, lo que eleva la probabilidad de aprobación. “Cuando el sitio online envía una venta y ese proveedor la rechaza, en milisegundos la enviamos a una segunda prueba. Si el segundo rechaza, se envía a un tercero. Todo ocurre automáticamente”, explicó. Campos agregó que este sistema permite reducir las ineficiencias que existen cuando las empresas trabajan con un solo proveedor de pagos. “Existe mucha ineficiencia cuando se hace una conexión única. Con los reintentos inteligentes se recuperan muchas transacciones que antes se perdían”, dijo. El directivo explicó que las empresas con alto volumen de comercio electrónico están migrando hacia infraestructuras tecnológicas que centralizan los métodos de pago, en lugar de integrarlos uno por uno. Esto permite simplificar la operación, especialmente en compañías que operan en varios países y deben manejar distintos sistemas financieros. Entre las empresas que utilizan este tipo de soluciones se encuentran compañías como Rappi, Viva Aerobus, Smart Fit e InDrive, así como Arcos Dorados, operador de McDonald’s en América Latina. “Si una empresa tiene alto volumen de ventas online, la operación se vuelve compleja. Con una sola integración se puede manejar todos los métodos de pago y todos los países”, explicó Campos. Campos consideró que, incluso en un entorno de incertidumbre económica y volatilidad global, el crecimiento del comercio electrónico y de los pagos digitales continuará impulsado por una mayor penetración de internet y de teléfonos móviles. “La penetración de internet va a seguir, la penetración de teléfonos va a seguir y la vida digital va a seguir creciendo, independientemente de la situación económica”, afirmó. El directivo añadió que los consumidores seguirán utilizando distintos métodos de pago dependiendo de sus preferencias, por lo que las empresas deben ofrecer la mayor cantidad de opciones posible. “No es tarjeta o transferencia o billetera. Son todos juntos. Existe un tipo de consumidor para cada método de pago”, señaló. En ese contexto, sostuvo que las empresas que buscan fortalecer sus ventas digitales deben enfocarse en mejorar su infraestructura tecnológica de pagos. “Si una empresa quiere vender más en línea, tiene que asegurarse de que todos los métodos de pago funcionen bien, con seguridad y con disponibilidad”, concluyó.