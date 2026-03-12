La cadena local de fast food Mostaza anunció su plan de expansión para 2026. Así, mediante una inversión estimada de u$s 40 millones, prevé sumar 30 locales en todo el país. En este marco, la compañía concretó el año pasado la apertura de su primer local en Formosa, lo que, según aseguró la empresa, le permitió consolidarse como la única cadena de fast food con presencia en todas las provincias. De tal modo, el objetivo de la firma es “ser el número uno del sector de comida rápida” y destronar a gigantes como McDonald’s y Burger King, compañía que hasta hace semanas tenía su operación local -además de la de Chile y México- en venta. “Seguimos creciendo porque creemos en el mercado argentino y en el potencial de nuestra marca para llegar a todas las provincias. Ser la cadena de fast food nacional más grande del país es el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo”, señaló Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza. Con números positivos al cierre del año, la empresa avanzó con su plan de expansión y sumó 10 locales bajo el formato AutoMostaza. En paralelo, los canales digitales mostraron un fuerte crecimiento: el delivery aumentó 35%, el sistema de autogestión más de 50% y el pick up se disparó 282 por ciento. Actualmente, la compañía cuenta con 216 locales distribuidos en el país, de los cuales aproximadamente el 50% son franquicias. Gran parte de su expansión está apalancada en este sistema, modelo que le permitió, además, poner un pie en el exterior. Por fuera de la Argentina, la marca tiene presencia en los Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. La empresa trabaja con distintos formatos de locales, según la ubicación y el volumen de demanda. El más grande es el denominado All-in-one, de alrededor de 1200 metros cuadrados (m2), que concentra en un mismo espacio el salón tradicional, el canal de delivery, los tótems de autoservicio y el sistema AutoMostaza. Este tipo de unidades está pensado principalmente para grandes ciudades y zonas de alto tránsito. A la vez, la cadena opera con formatos más compactos: locales de aproximadamente 300 m2 en vía pública y otros de alrededor de 100 m2 en centros comerciales. Mostaza es una cadena de capitales nacionales fundada en 1998 en Buenos Aires por los empresarios Federico Pablo Aste y Christian Galdeano Alvarado. Hacia 2022, la empresa ya se había convertido en el segundo player del segmento fast food en cantidad de locales. La firma abrió su primer local en formato barra en el Boulevard Shopping de Adrogué. Poco después sus fundadores armaron la sociedad (Mostaza y Pan S.A.) con la que expandirían la marca. La crisis de 2001 fue un momento crítico para las empresas extranjeras de fast food, sin embargo, para Mostaza fue la oportunidad para expandirse en el país. Durante la última década, la empresa profundizó su estrategia de crecimiento, con aperturas en distintas ciudades del interior y la incorporación de nuevos formatos de locales. En paralelo, el sistema de franquicias se consolidó como uno de los principales motores de expansión del negocio.