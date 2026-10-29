En esta noticia De México para el mundo

Mars, la multinacional detrás de la marca de alimento para gatos Whiskas, está reformulando sus croquetas para ofrecer un producto más balanceado en nutrición. En poco más de dos meses en el mercado, la nueva fórmula llamada 4 en 1, ya ha logrado incrementar las ventas, aseguran sus directivos.

Patricia Ocaña, senior brand manager del portafolio para gato, aseguró que la marca Whiskas se ha posicionado como líder en el mercado; sin embargo, aún siendo líderes necesitaban innovar en la categoría.

Los directivos de Whiskas coincidieron en que, pese a su recomendación de marca, ésta no era percibida en el mercado como un alimento balanceado rico en nutrientes.

“Estábamos muy posicionados en el sabor y nosotros somos los culpables porque nuestra comunicación estaba muy centrada en eso, ahora queremos mostrar que somos balanceados”, aseveró Ocaña.

La oportunidad es grande si se considera que el 90% de los tutores alimentan a sus mascotas con comida procesados, dijo Ocaña, y la tendencia es que cada familia tenga entre tres o cuatro gatos, esto se acelera más que el número de perros en casa, aunque reconoció que la categoría de perros sigue siendo más grande actualmente.

“Sigue habiendo más perros, lo que sabemos es que aproximadamente por cada tres perros hay un gato como mascota”, comentó la especialista.

En este contexto, Mars busca posicionarse aún más en el segmento de gatos con su nueva formulación y con el lanzamiento reciente de Taste mix, alimento húmedo con una mezcla de proteínas y verduras.

“El reto aquí fue conectar un concepto con la necesidad y entregar una receta y un producto que fuera apto; que tenga omegas para la salud del pelo, prebióticos para la salud digestiva e ingredientes para cuidar el tracto urinario y el sistema inmune”, detalló la médico veterinaria Paula Trejo, gerente de credibilidad para Mars Pet, en una reunión con medios de comunicación.

Paula Trejo, gerente de credibilidad para Mars Pet Yanin Alfaro

Trejo resaltó que la formulación de las croquetas de Whiskas cuenta con el respaldo del equipo global del instituto científico de cuidado de mascotas Waltham, con sede en Inglaterra.

“No trabajamos solos, como saben, Whiskas es una marca global, no trabajamos solamente con los expertos tanto del equipo de nutrición, de veterinarios, de diseñadores de producto, trabajamos también con equipos globales donde se obtienen los insights necesarios para reformular los productos”, agregó Mónica Rodríguez, gerente de diseño e implementación de producto (R&D) de Mars.

“En México somos cerca de 40 asociados los que trabajamos desde la parte del diseño de producto, la formulación que conecta con todas las necesidades nutricionales de los productos y en todo el proceso de manufactura, con controles para garantizar el valor nutricional”, ahondó Rodríguez.

Rodríguez añadió que no sólo las croquetas para gatos sino todos los productos para mascotas que manufacturan en Mars son completos y balanceados nutricionalmente para que garanticen el bienestar de las mascotas. Además, todos los ingredientes y manufactura cumplen con los mismos estándares que los alimentos para consumo humano.

México --donde Mars tiene nueve plantas de producción, dos de ellas para mascotas--, es el primer mercado donde se lanza la nueva fórmula de croquetas.

La producción empezó entre julio y agosto. Y actualmente, el 90% del negocio de croquetas ya migró a 4 en 1.

Las ventas han crecido después de este lanzamiento, aseguró Ocaña. Aunque no pudo revelar datos exactos, afirmó que “en alimento seco se está creciendo por encima del crecimiento de los años anteriores”.

De México para el mundo

En Querétaro, Mars cuenta con la planta más grande a nivel global tanto en alimento seco (croquetas) cómo húmedo (sobres).

La planta, donde laboran más de 600 personas, opera 24/7 con cuatro turnos, lo que le permite manufacturar 2 millones de sobres de alimento húmedo para gato y perro al día y un total de 120 toneladas de alimento para mascotas, sumando todos los productos.

Para satisfacer la demanda Mars también cuenta con una planta en Guadalajara, que se inauguró en 2007 para alimento seco y en 2009 para alimento húmedo, está exporta a Norteamérica: Estados Unidos y Canadá, mientras que la planta de Querétaro distribuye hacia el Cono Sur.

Después de la pandemia el crecimiento de la demanda de alimentos procesados para mascotas no ha dejado de aumentar, por ello, Mars ha invertido en maquinaria y en automatizar sus procesos para ser más productivos frente al nacimiento de nuevos competidores en la categoría, como por ejemplo Grupo Proan, la empresa jalisciense detrás del Huevo San Juan que ha lanzado en los últimos años varios productos de alimento para mascota.