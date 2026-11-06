Ingredientes que se consiguen en droguerías, utensilios que tienes en casa y un paso a paso sencillo: fabrica tu jabón casero para tu perro.

La Profeco compartió con todos los lectores de la Revista del Consumidor el paso a paso sencillo para hacer un champú sólido de calidad para perros. “Dale un baño al consentido de la casa con este champú hecho por ti”, agrega la revista en su sección de Tecnología Doméstica.

De acuerdo a lo publicado por la Profeco, este champú sólido lleva solo 50 minutos de preparación, rinde unas 4 barras cada una de 50 gramos, entre los ingredientes tiene un costo aproximado de 53,67 pesos y la caducidad del producto hecho en casa es de seis meses.

Con solo seis ingredientes que se consiguen en droguerías podrás hacer tu propio jabón para perros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ingredientes y utensilios para hacer el champú sólido en casa

El champú sólido natural hecho en casa cuida la piel sensible de tu perro, evita químicos agresivos, reduce el plástico y deja su pelaje brillante y limpio.

Ingredientes:

18 cucharadas de base de jabón cristal

2 ½ cucharaditas de avena coloidal

3 cucharaditas de cocamidopropil betaína

½ cucharadita de fenoxietanol

(Protectol® PE CO BASF)

½ cucharadita de PEG-120 metil glucosa

dioleato (glucamato DOE-120)

40 gotas de aceite esencial de bergamota

Utensilios:

1 tazón de vidrio de 500 ml

1 cacerola de 2.5 L

1 cuchara sopera

1 cuchara cafetera

1 gotero

1 espátula metálica

Molde de silicón

Plástico adherente para alimentos

El procedimiento en seis paso para hacer el champú casero para perros

Antes de usar cualquier tipo de champú con tu mascota, asegúrate de que tu perro no sufra de alergias o consulta con tu veterinario.

Con 53 pesos puedes hacer hasta cuatro barras de champú sólido para tu perro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sigue este paso a paso para hacer tu champú sólido para perros:

Coloca la base de jabón cristal en el tazón de 500 ml a baño maría y agita hasta que se derrita por completo.

Agrega poco a poco la avena coloidal al jabón derretido y mezcla constantemente para evitar que se formen grumos. Continúa hasta incorporarla.

Añade la cocamidopropil betaína, el fenoxietanol y el PEG-120 metil glucosa dioleato. Mezcla hasta que todo quede bien incorporado.

Reduce el calor del baño maría, incorpora el aceite esencial de bergamota y mezcla suavemente hasta integrarlo.

Retira la cacerola del fuego y vierte la mezcla con cuidado en el molde. Deja enfriar al aire libre 30 minutos o hasta que el champú esté completamente firme.

Desmolda el champú con cuidado y envuélvelo con el plástico adherente.

Elaborar este champú sólido casero es una alternativa práctica, económica y ecológica para cuidar la higiene de tu perro. Anímate a prepararlo hoy y bríndale a tu mascota un baño saludable y lleno de frescura.