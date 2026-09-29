El tamaño del perro puede estar relacionado con la cantidad de años que vive. Un estudio que analizó a más de medio millón de perros encontró qué, en general, los ejemplares más pequeños tuvieron una mayor supervivencia que los de mayor tamaño.

La investigación, publicada en revista Scientific Reports, analizó los datos de 584.734 perros del Reino Unido para estudiar cuánto tiempo vivían y qué características estaban asociadas con su longevidad. Del total, 284.734 perros habían fallecido, lo que permitió calcular su tiempo de supervivencia.

Entre los perros de raza pura, la diferencia según el tamaño fue concreta: los pequeños tuvieron una supervivencia mediana de 12,7 años, los medianos de 12,5 años y los grandes de 11,9 años.

Los investigadores también encontraron diferencias según la raza, el sexo y la forma del cráneo.

Cuántos años vive un perro según su tamaño

El estudio estableció una supervivencia mediana de 12,7 años para los perros pequeños, frente a los 12,5 años para medianos y 11,9 años para los grandes.

La mediana no es exactamente lo mismo que el promedio: indica el punto en el que la mitad de los perros de la población estudiada había alcanzado esa edad y la otra mitad no.

Los investigadores utilizaron esta medida porque la distribución de la edad de muerte no era uniforme.

Los datos sobre tamaño corresponden específicamente a perros de raza pura, ya que los investigadores contaban con clasificaciones de tamaño para estos animales.

La investigación reveló cuántos años vivieron, en mediana, los perros pequeños, medianos y grandes analizados. Fuente: Shutterstock

Los perros grandes viven menos años, según la investigación

La relación entre tamaño y longevidad fue uno de los principales resultados del trabajo. Cuando se compararon perros pequeños, medianos y grandes, los investigadores observaron que la supervivencia disminuía a medida que aumentaba el tamaño corporal.

Entre los perros grandes, la supervivencia mediana fue de 11,9 años, casi un año menos que entre los pequeños, que alcanzaron 12,7 años.

Los autores señalaron que estos resultados coinciden con investigaciones anteriores que había encontrado una relación entre el tamaño y la longevidad dentro de la especie canina.

Qué razas de perros viven más años

La investigación también encontró diferencias importantes entre las razas. Algunas presentaron una supervivencia mediana superior a los 14 años, mientras que otras registraron cifras considerablemente menores.

Entre las razas con mayor supervivencia mediana estuvieron el Lancashire Heeler, con 15,4 años; el Tibetan Spaniel, con 15,2; el Shiba Inu, con 14,6; y el Papillon, con 14,5 años.

También aparecieron entre las cifras más altas el Border Terrier, el Lakeland Terrier y el Schipperke, con 14,2 años, mientras que el Italian Greyhound y el Miniature Dachshund alcanzaron los 14 años.

En el otro extremo, el Caucasian Shepherd Dog tuvo una supervivencia mediana de 5,4 años, seguido por el Presa Canario, con 7,7 años, y el Cane Corso, con 8,1 años.

Las hembras tuvieron una supervivencia mayor que los machos

El sexo también apareció relacionado con la longevidad. Al considerar todos los perros incluidos en el estudio, las hembras tuvieron una supervivencia mediana de 12,7 años, mientras que en los machos fue de 12,4 años .

La diferencia también apareció al analizar los perros de raza pura según su tamaño. Entre los ejemplares pequeños, las hembras alcanzaron una mediana de 12,8 años y los machos de 12,7 años.

En los perros medianos, la diferencia fue de 12,7 años para las hembras y 12,3 para los machos. Entre los grandes, las cifras fueron de 12 años y 11,8 años, respectivamente.

De acuerdo con el estudio, las diferencias entre machos y hembras fueron relativamente pequeñas frente a las variaciones observadas entre algunas razas.

La forma del cráneo también puede influir en la longevidad

Además del tamaño y el sexo, los investigadores analizaron la forma del cráneo de los perros. Para ello los clasificaron como mesocéfalos, braquicéfalos y dolicocéfalos.

Los perros mesocéfalos, con una forma de cráneo intermedia, tuvieron una supervivencia mediana de 12,8 años. En los dolicocéfalos, que tienen el cráneo más alargado, fue de 12,1 años. Los braquicéfalos, caracterizados por tener el hocico más corto y el rostro más achatado, registraron una supervivencia mediana de 11,2 años.

Los investigadores encontraron además que la relación entre la forma del cráneo y la supervivencia variaba según el tamaño del perro. Por eso, el estudio no plantea que exista una única característica capaz de explicar por sí sola cuánto tiempo vive un animal.

El trabajo concluye que el tamaño corporal es uno de los factores asociados con la longevidad de los perros, pero la raza, el sexo y otras características también están relacionadas con las diferencias observadas.