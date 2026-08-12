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El control remoto del televisor esconde funciones que muchas veces pasan desapercibidas. Una de ellas está relacionada con el botón 0, aunque no todos los dispositivos cuentan con esta característica.
En determinados televisores LG con webOS y Magic Remote, mantener presionado el número 0 durante unos tres segundos permite acceder al menú de Acceso Rápido (Quick Access), desde donde se pueden consultar y administrar diferentes accesos directos.
Sin embargo, es importante aclarar que este truco no funciona en todos los controles remotos. Si el televisor o el mando no cuenta con la función de Acceso Rápido, mantener presionado el 0 puede simplemente no generar ninguna acción.
Para qué sirve mantener apretado el número 0 en un control LG
En los modelos compatibles, mantener presionado el 0 durante aproximadamente tres segundos abre el menú de Acceso Rápido.
Esta herramienta permite revisar los accesos directos asociados a los números del 1 al 8. Cada una de esas teclas puede vincularse con distintos contenidos o dispositivos utilizados habitualmente.
Por ejemplo, se puede configurar un número para abrir directamente Netflix, YouTube, Spotify o Prime Video, aunque también es posible asociarlo a un determinado canal de televisión o a una entrada HDMI.
De esta manera, el usuario puede acceder rápidamente a sus servicios, canales o dispositivos más utilizados sin tener que recorrer los diferentes menús del televisor cada vez que quiera utilizarlos.
El número 9, en cambio, está destinado a determinadas funciones de asistencia de LG y no se configura como un acceso rápido convencional.
Cómo configurar los números del control remoto
Los accesos directos también pueden configurarse sin necesidad de ingresar previamente al menú del número 0.
Para hacerlo, primero hay que abrir la aplicación, canal o entrada HDMI que se quiera guardar. Luego, se debe mantener presionado durante unos tres segundos uno de los números del 1 al 8.
Si el televisor es compatible con esta función, aparecerá la opción para guardar ese contenido como acceso rápido. Una vez configurado, al mantener presionada la misma tecla durante aproximadamente un segundo, se podrá acceder directamente a la aplicación, canal o dispositivo seleccionado.
Qué se puede hacer desde el menú del botón 0
El menú que aparece al mantener presionado el 0 permite consultar qué función fue asignada a cada número y administrar esos accesos directos.
Esto puede resultar especialmente práctico cuando cambian los servicios utilizados o se incorporan nuevos dispositivos al televisor. Por ejemplo, si se conecta una consola mediante HDMI o se comienza a utilizar otra plataforma de streaming, los accesos rápidos pueden modificarse para adaptarlos a las nuevas necesidades.
El truco del número 0 no funciona en todos los televisores
Aunque el procedimiento puede ser útil en determinados LG con webOS y Magic Remote, no es una función universal de los controles remotos.
En otros televisores o mandos, mantener presionado el número 0 puede no abrir ningún menú ni activar una función especial. Por eso, antes de intentar configurarlo, es recomendable verificar el modelo del televisor y las funciones disponibles en su control remoto.
En definitiva, el botón 0 puede convertirse en una herramienta práctica para organizar los accesos rápidos, pero solamente en los equipos que son compatibles con esta función.