Mantener presionado el número 0 en el control del televisor por 3 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

Si buscas optimizar el uso de su smart TV, conocer los trucos ocultos del mando a distancia es fundamental. En ciertos televisores con sistema operativo webOS, el control remoto incluye un atajo secreto de gran utilidad. Al mantener presionado el número 0 en el control de tu televisor por 3 segundos, se activa un menú especial pensado para simplificar tu navegación diaria.

Esta función oculta permite configurar accesos rápidos personalizados en los botones numéricos sin depender de menús complejos. De esta manera, le sacarás el máximo partido a tu televisor y personalizarás tus aplicaciones favoritas fácilmente.

Mantener presionado el número 0 en el control del televisor por 3 segundos. LG Electronics

¿Para qué sirve mantener presionado el número 0 en el Magic Remote de LG?

Según la documentación oficial de LG Electronics, mantener pulsado el botón 0 durante tres segundos despliega la pantalla de configuración general llamada Acceso Rápido (Quick Access), una herramienta nativa del sistema webOS de LG.

Este panel actúa como un administrador centralizado donde puedes visualizar, organizar, editar o eliminar los accesos directos asignados a las teclas numéricas del 1 al 8.

A través de esta interfaz, el usuario puede vincular aplicaciones de streaming (como Netflix, YouTube, Prime Video o Spotify), canales de televisión sintonizados o entradas físicas HDMI (consolas de videojuegos, decodificadores o barras de sonido).

Cabe destacar que la tecla número 9 viene reservada por defecto de fábrica para el servicio de asistencia técnica y guía de ayuda de LG, por lo que no puede modificarse.

¿Cuándo conviene utilizar este atajo del botón 0?

Utilizar la gestión global del botón 0 resulta especialmente conveniente en los siguientes escenarios:

Recordar accesos asignados : si has olvidado qué aplicación o entrada HDMI vinculaste a cada número, este menú te muestra la lista completa de un vistazo.

Reconfiguración masiva : es la opción ideal si deseas organizar varios botones a la vez sin necesidad de abrir cada aplicación de forma individual.

Actualizar plataformas y dispositivos: cuando cambias tus suscripciones de streaming o conectas una nueva consola a un puerto HDMI, desde este panel puedes sustituir o liberar accesos antiguos rápidamente.

Para crear un acceso directo sobre la marcha, solo debes ingresar a la app o entrada elegida y mantener presionado el número deseado (del 1 al 8) durante tres segundos. Posteriormente, una pulsación sostenida de solo un segundo sobre dicho número abrirá el contenido asignado al instante.

Mantener presionado el número 0 en el control del televisor por 3 segundos. LG Electronics

¿Esta función de accesos rápidos numéricos sirve para otras marcas de TV?

No, esta funcionalidad específica para asignar aplicaciones a botones numéricos mediante la tecla 0 es exclusiva del ecosistema LG webOS y su Magic Remote. El comportamiento varía notablemente en otros fabricantes del mercado:

Samsung (Tizen OS) : los televisores modernos de Samsung incorporan mandos minimalistas (One Remote o SolarCell) que carecen de teclado numérico físico. La personalización se realiza directamente reordenando los iconos dentro de la barra de navegación del menú Smart Hub.

Android TV y Google TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi) : no disponen de mapeo numérico nativo de fábrica (como señala Xataka Smart Home). Para lograr una función similar, es necesario recurrir a aplicaciones de terceros descargables desde Google Play Store, como Button Mapper o tvQuickActions.

Hisense (VIDAA OS): aunque incluyen botones físicos de acceso directo para ciertas apps de streaming, no permiten reasignar los botones numéricos del control remoto de forma nativa.

¿Qué otros atajos secretos oculta el control remoto de LG?

El mando a distancia Magic Remote de LG oculta múltiples combinaciones mediante pulsaciones prolongadas (de aproximadamente 3 segundos) para agilizar el uso de la Smart TV: