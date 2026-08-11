Darle unos golpecitos al control remoto de tu televisor para que funcione cuándo conviene hacerlo y por qué funciona.

Es una escena que se repite en muchos hogares: el control remoto deja de responder y, casi por instinto, se le dan unos golpecitos contra la palma de la mano. Lejos de ser solo una costumbre sin sentido, este gesto tiene una explicación práctica y puede ser útil en determinadas situaciones.

Por qué este truco puede funcionar

Los golpecitos suaves ayudan cuando hay un contacto deficiente dentro del compartimento de las pilas. Con el uso diario y el paso del tiempo, las pilas pueden moverse levemente de su posición original o generar una capa de oxidación en los contactos metálicos, lo que interrumpe la conexión eléctrica necesaria para que el control funcione correctamente.

Al golpear suavemente el dispositivo contra la palma de la mano, se puede lograr que las pilas vuelvan a asentarse correctamente en su lugar, restableciendo momentáneamente el contacto con los resortes metálicos internos. Es un movimiento similar al que se usa para reacomodar cualquier objeto que quedó mal encastrado.

Además, en algunos modelos existen pequeños componentes mecánicos internos, como botones o microinterruptores, que pueden quedar ligeramente desalineados tras una caída o un uso prolongado. Un golpe leve puede ayudar a que estas piezas vuelvan a su posición original , permitiendo que el control recupere su funcionamiento habitual.

Darle unos golpecitos al control remoto de tu televisor para que funcione: cuándo conviene hacerlo y por qué funciona.

Cuándo conviene hacerlo y cuándo no

Este método puede ser útil como primera prueba cuando el control deja de responder de forma repentina, sin síntomas previos. Sin embargo, conviene aplicarlo con moderación y siempre con golpes suaves, ya que un impacto fuerte puede dañar los componentes internos en lugar de solucionarlos.

Antes de recurrir a este truco, se recomienda verificar primero lo básico: comprobar que las pilas tengan carga suficiente y que estén colocadas en la posición correcta según las indicaciones del compartimento. Si el problema persiste después de intentarlo, es probable que la causa sea otra, como pilas agotadas, contactos deteriorados de forma permanente o una falla más profunda en el circuito interno.

En definitiva, este gesto tan popular tiene una base lógica: actúa sobre problemas mecánicos simples, pero no es una solución garantizada para todos los casos en los que el control remoto deja de funcionar.