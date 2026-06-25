Macabro hallazgo en La Plata: allanaron a un menor que practicaba tiro y le secuestraron más de dos docenas de armas.

En esta noticia Allanamiento a un menor que subía videos con armas a las redes

La casa de un menor fue allanada en La Plata luego de que se viralice un video suyo practicando tiro en un presunto polígono. El operativo dio resultado “altamente positivo” debido a que dentro de la vivienda encontraron 25 armas.

Se constató la existencia de varios videos en redes sociales publicados por un adolescente en los que se lo ve practicando tiro en un polígono y hasta extrayendo de la mochila de una bicicleta un revolver de alto calibre.

Con los archivos obtenidos, personal especializado realizó los análisis correspondientes y logró establecer el domicilio del causante, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Allanamiento a un menor que subía videos con armas a las redes

Los elementos de prueba fueron presentados ante la Justicia, por lo que la UFI N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del adolescente.

Captura de Redes Sociales

El operativo arrojó “resultado altamente positivo”, efectuando el secuestro de una remera con dos águilas enfrentadas blancas y rojas con inscripción del lado izquierdo, un celular, 4.217 cartuchos, 2.487 municiones y 25 armas.

Los elementos fueron remitidos a la oficina de efectos y se ordenó el informe técnico de las armas, sumado a las fotografías. Con respecto al menor, identificado como A.N.J., y a su progenitor, se procedió a la notificación de la imputación por el delito de Intimidación Pública.