La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó una nueva pista. En las últimas horas, en medio de un rastrillaje que ya supera los ocho días de angustia ininterrumpida, los equipos de rescate encontraron tres objetos flotando en las aguas a la altura de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena: un bidón, una mochila con galletitas y un termo, hallados a unos 18 kilómetros río adentro. Tres objetos que se convirtieron en el centro de todas las miradas.

Según trascendió, los elementos fueron hallados en medio del operativo que se mantiene activo desde la desaparición de los pescadores y ahora serán sometidos a un proceso de reconocimiento formal.

El dato fue difundido por el referente de pesca Hugo Viciconte, quien aseguró que el bidón encontrado coincidiría con el que llevaba la lancha en la que viajaban los hombres. Por disposición de la Justicia, los objetos serán entregados a los familiares para determinar si efectivamente pertenecen a la tripulación desaparecida.

Por qué el hallazgo puede ser clave para la investigación

El descubrimiento generó expectativa entre los allegados y también derivó en un refuerzo del operativo de búsqueda. Prefectura Naval, bomberos y voluntarios ampliaron los patrullajes náuticos y las tareas de rastreo en la zona donde aparecieron los objetos, mientras se analizan las corrientes y posibles trayectorias de deriva.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a establecer si estos elementos formaban parte del equipamiento que llevaba la embarcación semirrígida blanca y roja, la lancha denominada “Chamigo-Ho”. De confirmarse, el hallazgo podría ayudar a delimitar nuevas áreas críticas para concentrar los rastrillajes en el Río de la Plata.

Quiénes son los cinco pescadores desaparecidos

Los pescadores desaparecidos son Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli. Los cinco salieron el domingo 14 de junio por la mañana desde el Camping Hudson con destino al río para pescar pejerrey y, desde entonces, no se tuvo más contacto con ellos.

Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, los hombres contaban con experiencia en navegación y llevaban a bordo elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, hasta el momento no se encontraron rastros concluyentes sobre el paradero de la embarcación ni de sus ocupantes.

Cómo sigue la búsqueda de los pescadores en el Río de la Plata

La investigación judicial continúa abierta y las pericias buscarán confirmar si el bidón, la mochila y el termo pertenecen a los pescadores desaparecidos. Mientras tanto, las familias reclaman mayor celeridad y más recursos para sostener el operativo en una zona extensa y compleja.

Prefectura y los equipos de rescate mantienen el análisis sobre corrientes, zonas de deriva y posibles recorridos de la lancha. El hallazgo en cercanías de Atalaya se convirtió, por ahora, en una de las pistas más relevantes desde el inicio de la búsqueda.