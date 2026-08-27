Luis Machín arrasa con Barreda, la nueva película de Amazon Prime: el cuádruple femicidio, uno de los casos criminales más recordados del país.

Prime Video (Amazon) estrena este viernes 28 de agosto “Barreda”, una ficción inspirada en el cuádruple crimen cometido por Ricardo Barreda en La Plata en 1992.

Luis Machín encabeza el elenco y la producción busca correr el eje del relato hacia las cuatro víctimas.

De qué trata la película Barreda

La historia reconstruye los hechos del 15 de noviembre de 1992, cuando Ricardo Barreda mató con una escopeta a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas en una vivienda de La Plata. En 1995 fue condenado a prisión perpetua.

Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la película Barreda. Instagram: @primevideolat

Durante años, el relato público del caso giró en torno a la versión del propio Barreda, quien alegó maltratos para justificar el crimen. La nueva producción busca revisar esa construcción mediática y devolverles identidad a las mujeres asesinadas.

Se estrena el viernes 28 de agosto en Prime Video.

Dirigida por Daniela Goggi .

Coproducción de About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.

Analiza además el rol de los medios en la cobertura del caso.

Quiénes integran el elenco de Barreda

Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda. Lo acompañan Carla Peterson, en el papel de Gladys McDonald, y Mercedes Morán, como Elena Arreche, la suegra del femicida.

Las hijas del matrimonio están interpretadas por Maite Lanata, en el rol de Celina, y Margarita Páez, como Adriana. El reparto se completa con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, en personajes vinculados al entorno judicial y mediático del caso.

El guion estuvo a cargo de Donna Tefa, Juan Cavoti y Tamara Talenik, sobre la base de una investigación de las periodistas Josefina Licitra, Florencia Etcheves y Soledad Vallejos. Barreda murió en mayo de 2020, después de haber recuperado la libertad condicional en los años previos.

La dirección estuvo a cargo de Daniela Goggi, responsable de películas como “Absurdah”, “El hilo rojo” y “El rapto”. Se trata de una coproducción entre About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios, pensada como una ficción de estreno directo para la plataforma.

No es la primera vez que el caso llega a una pantalla. En septiembre de 2025, Flow había estrenado una docuficción de dos episodios que combinó entrevistas, dramatizaciones, material de archivo e inteligencia artificial para reconstruir el crimen y el proceso judicial que le siguió.

Sin embargo, “Barreda” propone un giro distinto: correr el eje del relato hacia las víctimas y revisar el rol que tuvieron los medios de comunicación en la instalación de la versión del propio femicida durante años.

En este sentido, la producción busca recuperar la identidad y los vínculos de las cuatro mujeres asesinadas, más allá del caso judicial que marcó a la Argentina en los años 90.

En conclusión, “Barreda” llega como una nueva mirada sobre uno de los crímenes más recordados de la Argentina, con un elenco de peso y un enfoque puesto en las víctimas antes que en el victimario.