EL feriado es en una localidad bonaerense.

Un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada no laborable el próximo sábado 29 de agosto, debido a celebraciones vinculadas con los aniversarios de distintas localidades.

La particularidad que se dará durante el último fin de semana del mes es que el asueto no forma parte del calendario de feriados nacionales, sino que corresponde a días no laborables de alcance local. Conoce a quiénes aplica y cuáles son los feriados que restan en el calendario.

Quiénes tendrán el día no laborable el sábado 29 de agosto

La jornada especial fue establecida para distintas localidades bonaerenses que celebran sus aniversarios fundacionales. Entre ellas se encuentran La Angelita y Saldungaray, cuyos festejos se concentran durante el fin de semana.

En La Angelita, la fecha tiene un significado especial porque la localidad cumple 100 años de su fundación. El pueblo fue fundado el 29 de agosto de 1926 y es conocido por su fuerte identidad vinculada con la inmigración siria y árabe.

La Angelita, localidad del partido bonaerense de General Arenales, se prepara para celebrar los 100 años de su fundación. (Fuente: Gobierno de General Arenales) Gobierno de General Arenales

Saldungaray, por su parte, también celebrará un nuevo aniversario de su fundación. La localidad pertenece al partido de Tornquist y forma parte del circuito turístico de la provincia de Buenos Aires.

Qué actividades y trabajadores quedan alcanzados

Estos días locales tienen un alcance diferente al de un feriado nacional. La disposición provincial establece que la jornada es no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que para la actividad privada tiene carácter optativo.

Cabe destacar que este año la fecha cae sábado, por lo que los sectores que habitualmente no trabajan durante el fin de semana, como el bancario y la administración municipal, no tendrán actividad ese día.

Por eso, no todos los trabajadores de las localidades necesariamente tendrán un día libre. En el caso de comercios, industrias y otras actividades privadas, corresponde revisar cómo se aplica la fecha según la actividad y las condiciones laborales.

La medida tampoco modifica el calendario nacional de feriados. Se trata de una fecha vinculada exclusivamente con las celebraciones locales de las comunidades alcanzadas.

Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026

Después del feriado de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el calendario nacional todavía contempla varias jornadas de descanso durante los últimos meses del año.

Las próximas fechas nacionales son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, el sábado 29 de agosto será una jornada especial únicamente para determinadas localidades bonaerenses, sin convertirse en un feriado nacional ni generar un fin de semana largo para el resto del país.