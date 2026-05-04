Según un informe de la consultora Focus Market, una persona joven necesita hoy al menos $ 2.085.853 por mes para cubrir los gastos básicos de independencia en un entorno urbano. De ese total, la vivienda se lleva la mayor parte del presupuesto. Un departamento de dos ambientes en un barrio medio ronda los $ 550.000 de alquiler, a lo que se suman expensas por $ 212.000 y servicios por más de $ 100.000. En conjunto, el costo mensual de vivir solo asciende a más de $ 900.000 solo en vivienda. Este número explica por qué cada vez más jóvenes postergan la independencia: el costo de alquilar no solo es alto, sino que crece más rápido que los ingresos. Una de las reglas más repetidas en el mercado inmobiliario es que el alquiler no debería superar el 30% del sueldo. Así lo explica al El Cronista la martillera pública y corredora inmobiliaria Martina Taha, de Taha Propiedades, quien advierte que ese límite es clave para evitar un desbalance financiero. El problema es que la realidad suele ser diferente. Con un salario promedio cercano a los $ 1.600.000, destinar casi $ 1.000.000 a vivienda implica comprometer mucho más del porcentaje recomendado. A eso se le deben sumar gastos esenciales como alimentos, transporte, salud y servicios, que terminan de ajustar un presupuesto ya exigido. Por eso, antes de mudarse, el primer paso no es buscar departamento, sino armar un presupuesto realista. La pregunta central no es si alcanza para pagar el alquiler, sino si alcanza para sostener el estilo de vida completo. Uno de los principales errores de quienes alquilan por primera vez es subestimar el costo inicial. “El error más común es pensar que con el mes de alquiler alcanza, cuando en realidad para entrar necesitás entre tres y cuatro alquileres juntos”, explica Taha en diálogo con este medio. Ese dinero se destina a cubrir: En la práctica, esto significa que para un alquiler de $ 550.000, el ingreso al departamento puede superar los $ 2.000.000. Es decir, antes de mudarte, necesitás un colchón económico considerable. Una vez mudado, el alquiler deja de ser el único gasto relevante. La vida independiente incluye una serie de costos que muchas veces se subestiman. Según el relevamiento, además de la vivienda hay que contemplar: Esto sin contar gastos personales, ocio o educación, que pueden elevar el presupuesto total por encima de los $ 3.500.000 mensuales. Para quienes nunca alquilaron, el proceso puede resultar confuso. Sin embargo, suele seguir una lógica bastante clara: Primero, hay que definir el presupuesto mensual y empezar la búsqueda en portales o incluso redes sociales. Luego vienen las visitas, la elección de la propiedad, la reserva, la presentación de requisitos y, finalmente, la firma del contrato. Recién después de cumplir con todos esos pasos, llega la entrega de llaves. Según Taha, uno de los errores más frecuentes es apurarse y alquilar el primer departamento disponible sin analizar el mercado. “Muchas veces están desesperados y eligen el primero que les gusta, pero es clave comparar y evaluar pros y contras”, advierte. Uno de los mayores obstáculos para alquilar en Argentina es cumplir con los requisitos. Las inmobiliarias suelen exigir: En el caso de la garantía propietaria, se trata de una persona que respalda el contrato con un inmueble. Si el inquilino incumple con el pago del alquiler, esa propiedad puede ser objeto de un reclamo judicial. Como alternativa, en los últimos años creció el uso del seguro de caución, que funciona como un garante privado. Su costo suele ubicarse entre el 4% y el 7% del valor total del contrato y se presenta como una solución para quienes no cuentan con una garantía familiar. Visitar un departamento no es solo una formalidad. Se trata de un momento clave para detectar problemas que después pueden costar millones. Algunos aspectos básicos que no se pueden pasar por alto son: La combinación de salarios que no crecen al ritmo del costo de vida, altos requisitos de ingreso y un mercado inmobiliario exigente genera una postergación de la independencia. Según datos procesados por Tejido Urbano, cerca de cuatro de cada diez jóvenes adultos continúan viviendo con sus padres, no por una elección cultural sino como consecuencia de una restricción económica concreta. Este fenómeno, que alcanza a aproximadamente 1,8 millones de personas, se ve profundizado por la precariedad laboral: la tasa de desocupación entre los no emancipados asciende al 10,1%, prácticamente el doble en comparación con quienes lograron independizarse.