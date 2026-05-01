El puente del Gran Cañón de Huajiang, situado en la provincia de Guizhou (China), fue abierto al público el 28 de septiembre. Esta megaestructura ha establecido un récord al elevar su tablero 625 metros sobre el río Beipan, con una longitud total de casi 3 kilómetros. Según informes de medios estatales, su construcción requirió menos de cuatro años, superando a otro puente en la misma provincia y posicionándose como el más alto del mundo. Las torres del puente alcanzan los 262 metros de altura, destacándose como una de las infraestructuras más imponentes en su categoría. Este proyecto forma parte de la carretera Guizhou S57, cuyo diseño tiene como objetivo unir regiones montañosas y acortar los tiempos de desplazamiento, además de impulsar la actividad turística en la región. A pesar de que algunas instalaciones, como una cafetería ubicada en una de las torres, aún no funcionan plenamente, la afluencia turística ha sido significativa y se reporta ocupación total en los alojamientos cercanos. El tramo central del puente, que se extiende por 1420 metros, permite una circulación continua y sin desvíos, contribuyendo a una notable disminución del tiempo tanto para el transporte local como para los recorridos turísticos. Antes de su inauguración, atravesar el cañón requería transitar por carreteras de montaña angostas y serpentinas, un trayecto que podía tardar hasta 2 horas. El nuevo viaducto cruza el valle en trazado recto, lo que reduce el tiempo de desplazamiento a aproximadamente dos minutos por la S57, según información citada por The Guardian. Un trabajador de seguridad que participó en el proyecto, conocido como el señor Fu, describió la experiencia de estar sobre la estructura como impactante: “La vista es fantástica. Debajo fluye el río Beipan, con el pueblo de Huajiang cerca y también una cascada. Es muy emocionante: el puente es muy alto y vienen muchos visitantes”. No obstante, las reacciones no han sido totalmente positivas. En las plataformas digitales han emergido dudas en relación con los elevados costos de acceso, la escasa disponibilidad de estacionamiento y la existencia de áreas del complejo que aún no se encuentran completamente operativas. Sin embargo, los establecimientos comerciales y de alojamiento en la región informan un incremento notable en la actividad y en el número de reservas. Además de su propósito vial, la obra incluye plataformas panorámicas, una pasarela de cristal suspendida a más de 580 metros de altura, áreas habilitadas para puenting y espacios designados para el slackline y eventos de salto BASE. Con el objetivo de regular la afluencia de visitantes y asegurar las condiciones de seguridad, las autoridades han determinado un cupo diario máximo de 5.000 visitantes. En consecuencia, un segmento de la población ha manifestado preocupaciones relacionadas con la gestión de este crecimiento. Se han expresado advertencias sobre una posible congestión del área, el aumento del costo de vida y la imperiosa necesidad de asegurar que los beneficios económicos se distribuyan y no se concentren únicamente en grandes operadores turísticos, sino que también lleguen a las comunidades más pequeñas. Asimismo, hoteles, restaurantes y comercios de la región han registrado incrementos significativos en el número de visitas y en los niveles de ocupación desde la inauguración. Varios propietarios de alojamientos han indicado haber logrado la ocupación completa desde los primeros días, lo que pone de manifiesto un flujo turístico constante.