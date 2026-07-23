Los vecinos de Santa Fe sufrirán cortes programados del suministro de agua durante el jueves 23 de julio, por lo que se aconseja tomar nota y todos los recaudos ante los informes oficiales.

La suspensión temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y renovación de la infraestructura, con afectación a distintos sectores de la ciudad.

Si bien las tareas comenzaron en la madrugada de este día, se espera que continúen durante el transcurso de la jornada, según confirmó la empresa Aguas Santafesinas.

Cortes programados de agua en Santa Fe: cuáles son los trabajos que se realizarán

Aguas Santafesinas informó que este jueves completará la instalación y puesta en funcionamiento de una nueva bomba de transferencia en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti, una intervención que forma parte del plan de mantenimiento de las instalaciones.

Según explicó el vocero de la empresa, Germán Nessier, el nuevo equipo reemplaza a una bomba que presentaba un importante desgaste por el uso.

Para concretar estas tareas, fue necesario interrumpir el suministro de agua potable en toda la ciudad, entre las 00:00 y las 05:00 h. , además de realizar trabajos de mantenimiento eléctrico en tableros y transformadores de la planta.

¿Qué calles de Santa Fe estarán sin agua este jueves 23 de julio?

Además del corte general realizado durante la madrugada, la empresa programó una segunda interrupción del servicio entre las 08:00 y las 14:00 h .

¿Cuáles son las zonas de Santa Fe donde habrá cortes de agua el jueves 23 de julio? (Foto: Aguas Santafesinas) Aguas Santafesinas

En este caso, la zona afectada comprende el área delimitada por las siguiente calles:

Juan de Garay.

Amenábar.

25 de Mayo.

4 de Enero.

Qué recomienda Aguas Santafesinas durante los cortes de agua

Desde la empresa recordaron que, una vez concluidos los trabajos, la recuperación del servicio no será igual en todos los barrios.

Por ese motivo, recomendaron hacer un uso responsable del agua almacenada mientras duren las tareas y evitar consumos innecesarios hasta que el sistema recupere su presión habitual.

Además, durante los trabajos se realizarán purgas de la red para minimizar posibles episodios de turbiedad. Si al restablecerse el suministro el agua presenta cambios en su aspecto, la recomendación es dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia normal.

Para consultas o reclamos, Aguas Santafesinas mantiene habilitada la atención durante las 24 horas a través de WhatsApp y de su oficina virtual.