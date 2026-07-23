Viajar al exterior requiere mucho más que comprar un pasaje y organizar el itinerario. Un detalle que muchas personas pasan por alto puede convertirse en un obstáculo suficiente para impedir el embarque o el ingreso al destino elegido, incluso cuando ya tienen todo reservado.

Tanto Estados Unidos como México exigen que los viajeros cumplan con requisitos migratorios específicos antes de ingresar a su territorio.

Entre ellos, el más importante es contar con un pasaporte válido y vigente y, en determinados casos, tramitar la visa o autorización correspondiente, según el país de origen del pasajero.

¿Qué solicita México para entrar al país?

Las autoridades migratorias mexicanas establecen que toda persona extranjera que viaje al país debe presentar un pasaporte válido y vigente. Además, el Documento Nacional de Identidad (DNI) no es aceptado como documento de viaje para ingresar a México.

Contar con el pasaporte vigente es fundamental para poder viajar. Shutterstock

Si bien la legislación no fija una vigencia mínima del pasaporte, algunas aerolíneas solicitan que tenga al menos seis meses de validez para permitir el embarque. Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar previamente las políticas de la compañía aérea.

Quienes ingresen por vía aérea ya no deben completar la tradicional Forma Migratoria Múltiple (FMM), ya que fue reemplazada por la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd).

Qué información pueden pedir

Durante el control migratorio, además, las autoridades pueden solicitar documentación que justifique el viaje , como:

Pasajes de ida y vuelta.

Reserva de hotel o carta de invitación.

Comprobantes de solvencia económica.

Itinerario de viaje.

Cartas de empresas, instituciones educativas u organizaciones, según el motivo de la visita.

¿Qué solicita Estados Unidos para entrar al país?

Para ingresar a Estados Unidos es obligatorio presentar un pasaporte vigente y cumplir con el requisito migratorio correspondiente según la nacionalidad del viajero.

En la mayoría de los casos, los ciudadanos extranjeros deben obtener una visa antes de viajar. Las más habituales para turismo o negocios son las categorías B-1, B-2 o la combinación B-1/B-2.

Además del pasaporte, algunos países pueden solicitar una visa adicional. Shutterstock

Solo los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa pueden ingresar sin visa, siempre que tramiten previamente la autorización electrónica ESTA y cumplan con las condiciones del programa.

Qué información pueden solicitar al ingresar en USA

Al llegar al país, los agentes migratorios también pueden solicitar información adicional para verificar el motivo del viaje.

Entre los documentos que podrían requerirse figuran el itinerario, las reservas de alojamiento, el pasaje de regreso y pruebas de solvencia económica.

Antes de viajar a cualquiera de estos destinos, las autoridades recomiendan revisar que el pasaporte se encuentre vigente y confirmar si corresponde gestionar una visa o autorización especial.