La provincia de Buenos Aires puso en marcha obras viales para mejorar el tránsito en el sur del conurbano. Se trata de la repavimentación de una importante Ruta Provincial por donde pasan miles de vecinos y transportistas a diario.

El proyecto no solo contempla la renovación del pavimento, sino también una serie de mejoras en puentes, banquinas, iluminación y seguridad.

En qué ruta se realizan las obras

La Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Buenos Aires realza obras en la Ruta 205 para mejorar el tránsito entre Ezeiza y Cañuelas.

Se trata de la repavimentación de 15,4 kilómetros en el tramo comprendido entre el puente sobre el arroyo El Gato y la intersección con la RP 6.

Gemini.

Dentro de las principales tareas previstas se encuentran:

Repavimentación de 15,4 kilómetros de calzada.

Reconstrucción integral del puente sobre el arroyo Aguirre.

Intervención de banquinas.

Renovación de la iluminación.

Modernización de la semaforización.

Instalación de nuevas barandas de defensa vehicular.

Construcción de dársenas para el transporte público.

Colocación de refugios para peatones.

Gabriel Kattopodis visitó las obras de la ruta 205

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, visitó las obras comprendidas entre las rutas provinciales 28 y 6.

Durante la recorrida, Katopodis indicó: “Con la repavimentación de la Ruta Provincial 205 vamos a conectar Ezeiza con Cañuelas con más y mejor infraestructura para la circulación”.

“Es más seguridad para quien viaja todos los días, es producción que llega mejor a destino, es tiempo que las familias ganan para su vida. La obra pública es exactamente eso: desarrollo y oportunidades que se reparten en el territorio, sumó Katopodis.