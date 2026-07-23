El invierno vuelve a intensificarse en varias regiones del país con un escenario marcado por temperaturas extremas, nevadas persistentes y una humedad elevada.

Mientras algunas provincias continúan bajo alerta por frío peligroso, un nuevo sistema meteorológico avanza desde la cordillera y promete dejar más nieve en distintos puntos de la Patagonia y Cuyo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias vigentes por las condiciones adversas, con sectores donde las mínimas podrían ubicarse muy por debajo de los 0 °C, acompañadas por fuertes heladas y una sensación térmica aún más baja.

En paralelo, el ingreso de aire húmedo mantendrá los cielos cubiertos y la inestabilidad en parte del centro del país.

Frío extremo y alerta roja: las zonas donde las temperaturas caerán a niveles críticos

Las regiones más afectadas por la alerta roja serán las provincias patagónicas, donde se esperan registros térmicos excepcionales. En algunos sectores de Santa Cruz y Chubut, las marcas podrían acercarse a los -15 °C, con sensaciones térmicas inferiores debido al viento y las condiciones de alta presión.

La combinación de frío intenso, heladas y poca nubosidad durante las primeras horas del día genera un escenario de riesgo, especialmente para quienes permanecen al aire libre o realizan actividades en zonas rurales.

Una nueva ola polar avanza sobre el país con temperaturas bajo cero, alerta roja por frío extremo y un nuevo temporal de nieve que afectará a varias provincias de la Patagonia y Cuyo.

Nuevo temporal de nieve: las provincias que podrían quedar cubiertas por las nevadas

Tras las intensas nevadas registradas en la cordillera, un nuevo frente frío volverá a impulsar precipitaciones en forma de nieve sobre distintas áreas de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El fenómeno no solo afectará las zonas de alta montaña: algunos sectores más bajos también podrían recibir nevadas, con acumulados importantes y ráfagas que podrían generar reducción de visibilidad por viento blanco.

AMBA bajo cielo gris: cuándo volverían las lluvias y qué pasará con la humedad

En Buenos Aires y alrededores continuará un ambiente frío, húmedo y con abundante nubosidad durante los próximos días . Las lloviznas comenzarán a perder intensidad, aunque las condiciones grises seguirán dominando buena parte de la semana.

Hacia el cierre de la semana se espera el regreso de algunas lluvias en el área bonaerense, mientras que el fin de semana podría llegar con una mejora del tiempo y condiciones más favorables para las actividades al aire libre.