A la hora de lavar la ropa, muchas personas buscan métodos caseros que ayuden a mantener los colores intensos, eliminar restos de detergente y prolongar la vida útil de las prendas.

En ese contexto, un truco que se volvió viral en redes sociales consiste en agregar pimienta negra directamente en el lavarropas.

Aunque pueda parecer extraño, quienes lo utilizan aseguran que este ingrediente ayuda a proteger las telas durante el lavado y evita que las prendas pierdan intensidad con el paso del tiempo.

¿Para qué sirve poner pimienta negra en el lavarropas?

La pimienta negra molida actúa como un abrasivo muy suave dentro del tambor del lavarropas. Durante el ciclo de lavado, sus pequeñas partículas ayudan a desprender los residuos de detergente y suavizante que suelen quedar adheridos a las fibras de la ropa.

Estos restos de jabón son uno de los principales responsables de que las prendas oscuras y de colores intensos comiencen a verse opacas después de varios lavados.

Entre los beneficios que le atribuyen a este truco casero se encuentran:

Ayudar a conservar los colores por más tiempo.

Reducir la acumulación de residuos de detergente.

Evitar que las prendas oscuras adquieran un aspecto desgastado.

Favorecer un enjuague más efectivo.

Para obtener estos resultados, la recomendación más difundida es colocar una cucharadita de pimienta negra molida dentro del tambor junto con la ropa antes de iniciar el lavado.

¿Para qué sirve poner pimienta negra en el lavarropas? El truco casero que ayuda a cuidar los colores de la ropa.

El paso a paso para usar este truco sin dañar el lavarropas

Si bien es un método sencillo, conviene seguir algunas recomendaciones para evitar inconvenientes.

Colocar la ropa dentro del tambor. Agregar una cucharadita de pimienta negra molida. Incorporar el detergente habitual. Elegir un programa con agua fría o tibia. Dejar que el ciclo de lavado y el enjuague eliminen completamente la pimienta.

Los especialistas en limpieza también recomiendan no exceder la cantidad indicada, ya que una mayor cantidad no mejora los resultados y podría dejar residuos si el enjuague no es suficiente.

Además, este truco está pensado principalmente para ropa oscura o de colores intensos, donde la pérdida de color suele ser más evidente.

Qué otros hábitos ayudan a mantener los colores de la ropa por más tiempo

Más allá de la pimienta negra, existen prácticas que sí cuentan con amplio respaldo para prolongar la vida útil de las prendas y conservar su aspecto original.

Las más recomendadas son: