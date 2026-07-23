Renovar u obtener la licencia de conducir profesional en la provincia de Buenos Aires ahora representa un gasto mucho mayor para miles de trabajadores del transporte.

Con la implementación del nuevo sistema para las categorías C, D y E, el costo total del trámite puede alcanzar los $250.000 , ya que incorpora evaluaciones y capacitaciones obligatorias antes de la emisión del carnet.

La medida impacta en aproximadamente 680.000 choferes y modifica tanto los requisitos como el procedimiento para acceder a la habilitación.

Cabe aclarar que no se trata de un aumento general para todas las licencias de conducir, sino de un cambio específico para las categorías profesionales vinculadas al transporte interjurisdiccional. Los conductores particulares con licencias comunes (categorías A y B) no están incluidos en esta modificación.

Qué cambió en la licencia profesional y por qué el trámite puede costar hasta $250.000

El nuevo régimen reemplazó el esquema anterior tras la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI). Desde ahora, quienes soliciten por primera vez o renueven una licencia de conducir profesional de las categorías C, D y E deberán cumplir con una serie de pasos adicionales antes de recibir el carnet.

El trámite comienza con la realización de un examen psicofísico y un curso teórico-práctico en prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Una vez aprobadas estas instancias, la gestión se completa en el Centro de Emisión de Licencias del municipio correspondiente.

Según trascendió, el incremento en los costos surge de la combinación de distintos aranceles:

Entre $20.000 y $39.000 por la emisión municipal de la licencia de conducir.

Entre $150.000 y $180.000 por las evaluaciones y capacitaciones obligatorias.

De esta manera, el gasto total puede rondar los $250.000, cuando anteriormente el trámite tenía un costo cercano a los $20.000.

Un punto importante es que tener una licencia profesional no siempre implica automáticamente realizar transporte interjurisdiccional: el nuevo esquema está especialmente relacionado con quienes necesitan estar habilitados para circular profesionalmente fuera del ámbito local o provincial según la actividad que desarrollen.

Licencia de conducir profesional en PBA: el trámite ahora puede costar hasta $250.000 y afecta a miles de choferes Shutterstock

Quiénes deben realizar el nuevo trámite

Las modificaciones alcanzan a todos los conductores que realizan transporte interjurisdiccional con licencias profesionales de las categorías C, D y E.

Entre ellos se encuentran:

Choferes de camiones y transporte de cargas.

Conductores de colectivos de media y larga distancia.

Choferes de ambulancias.

Taxistas y remiseros.

Conductores de aplicaciones de transporte habilitadas.

Otros trabajadores que transportan pasajeros o mercaderías entre distintas jurisdicciones.

De acuerdo con datos oficiales, el cambio afecta a más de 680.000 conductores registrados en la provincia de Buenos Aires.