La hidratación de los gatos es un aspecto central de su alimentación y cuidado. La veterinaria Valentina Marinelli explicó en un video publicado en TikTok por qué considera importante prestar atención a la forma en que los felinos incorporan líquidos y cómo influye el consumo exclusivo de alimento seco.

“No es normal que tu gato tome agua y te voy a explicar por qué”, comienza diciendo Marinelli. Para explicarlo, la especialista parte del origen de estos animales: “Los gatos tienen un origen desértico y están preparados para hidratarse mediante la alimentación, es decir, con sus presas”.

A partir de allí, la veterinaria apunta al cambio que experimentaron los gatos domésticos en su alimentación: “¿Qué pasa? Domésticamente los estamos alimentando con alimento ultraprocesado seco que no tiene humedad”, manifestó.

Según su explicación, esto modifica la manera en que el animal incorpora agua: “Por ende, no se están pudiendo hidratar mediante la alimentación”.

Qué pasa cuando un gato recibe principalmente alimento seco

Marinelli sostiene que, en ese contexto, el organismo del gato debe recurrir a la sensación de sed para compensar la falta de humedad de la comida .

Es importante revisar la hidratación de los gatos. Shutterstock

“Eso los obliga a que su cerebro les tenga que enviar la señal de que están bajo un estado de deshidratación subclínico y, por ende, van a ir a tomar agua”, afirma.

La especialista vuelve entonces sobre la idea central de su explicación: “¿Por qué no es normal? Porque no es normal que lleguemos a tenerlos en un estado de deshidratación subclínico obligadamente por el tipo de alimentación que les estamos ofreciendo”.

Y plantea cuál sería, desde su perspectiva, la situación buscada: “Lo normal sería que puedan regular esa hidratación mediante la alimentación”.

La alimentación húmeda efectivamente aporta una cantidad considerable de agua. Cornell University College of Veterinary Medicine señala que el alimento húmedo para gatos suele contener entre 70% y 80% de agua, mientras que el alimento seco contiene aproximadamente entre 6% y 10%.

Qué recomienda la veterinaria para mantener hidratado al gato

Marinelli también advierte sobre las consecuencias que, según su explicación, puede tener una hidratación insuficiente sostenida. “Por eso hay tanta insuficiencia renal en gatos jóvenes, porque están toda la vida deshidratados” , sostiene.

Existen múltiples especies de gatos. Shutterstock

Sobre la capacidad de los felinos para regular su consumo de agua, agrega: “Piensen que no tiene el raciocinio como los humanos para decir que tienen que tomar agua para estar hidratado, simplemente lo hacen cuando el cerebro manda esa señal”.

Por eso, su recomendación apunta directamente a incorporar humedad a la alimentación: “Es súper importante que tu gato tenga una alimentación natural formulada por un nutricionista”.

Y para quienes no pueden acceder a ese tipo de dieta, propone alternativas concretas: “Cada vez que puedas dale latitas o sobrecitos húmedos o intentá que coman su ración humedecida”.

La importancia de observar cuánto agua toma el gato

La recomendación no implica quitarle el agua al animal. Los gatos deben tener siempre acceso a agua fresca y limpia, y el alimento húmedo puede utilizarse como una fuente adicional de hidratación .

Además, un aumento marcado de la sed puede ser un signo que requiere atención veterinaria. Algunas enfermedades, como la diabetes y la enfermedad renal crónica, pueden provocar que un gato beba y orine más de lo habitual .

Marinelli resume su recomendación de esta manera: “Es primordial que nuestros felinos estén hidratados para evitar posibles enfermedades”.

Qué se recomienda para mantener la hidratación de los gatos