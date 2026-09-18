Un descubrimiento científico extraordinario revoluciona la biología y el estudio de los mamíferos. Un equipo internacional de investigadores confirmó la existencia de una especie inédita de felino que permanecía oculta para la ciencia moderna.

La prestigiosa revista Current Biology publicó de forma oficial los resultados de la investigación global. La científica Paola Nogales-Ascarrunz lideró este hito histórico que redefine el catálogo mundial de la biodiversidad.

¿Cómo es el nuevo descubrimiento de animales?

Un ejemplar rescatado en Bolivia inició este proceso tras presentar conductas atípicas y rasgos físicos singulares. Los análisis biológicos posteriores descartaron los parentescos tradicionales y confirmaron el nacimiento de una nueva categoría zoológica.

El animal habita en la región selvática de los Yungas y recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo. La criatura mide apenas 46 centímetros de largo y pesa poco más de un kilogramo.

Este felino destaca por poseer orejas redondeadas, un rostro pequeño y manchas grandes en su pelaje. Además, los científicos determinaron que la especie se separó de sus parientes hace 1,4 millones de años.

El nuevo animal descubierto. Fernando Faciole/National Geographic/Handout via REUTERS

Las investigaciones comprobaron que la biodiversidad sudamericana resulta mucho más compleja de lo estimado. El hallazgo elevó a cinco el número de especies reconocidas dentro del grupo de felinos manchados que se encuentran en la familia de los gatos.

Una investigación de gran relevancia

Los expertos aplicaron técnicas avanzadas de secuenciación de genes sobre decenas de muestras de ADN. Además, el equipo utilizó la tecnología museómica para comparar tejidos antiguos conservados en colecciones zoológicas.

El análisis del material genético histórico permitió diferenciar a esta población de otros felinos similares. Los investigadores identificaron marcadores moleculares únicos que confirmaron la separación evolutiva del pequeño animal.

Este avance transforma las herramientas genéticas empleadas para catalogar la fauna silvestre en el planeta. Así, esta metodología sienta las bases para descubrir otras especies amenazadas que aún permanecen invisibles.