Los nuevos créditos para comprar una casa con la reforma oficial de Toto Caputo: hay que entrar con $865.098 de cuota y ganar mínimo $3,4 millones por mes para que te lo den

El ministro de Economía , Luis Caputo, presentó un nuevo esquema de financiamiento que busca impulsar el crédito hipotecario en todo el país mediante la inyección de $2 billones provenientes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El mecanismo operará a través de la licitación de plazos fijos ajustables por UVA dirigidos a las entidades bancarias, con el objetivo de generar fondos prestables destinados a personas humanas para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Condiciones generales y los requisitos del programa

Monto total fondeado: $2 billones aportados por el $2 billones aportados por el FGS de la ANSES, con un alcance estimado de 18.000 préstamos.

Monto máximo por crédito: Hasta el equivalente a 150.000 UVAs por operación (aproximadamente USD 80.000 al tipo de cambio de referencia).

Plazo de devolución: Duración mínima de 15 años, aunque las simulaciones oficiales se calcularon sobre un plazo a 25 años.

Techo de tasa de interés: Las entidades financieras no podrán aplicar una tasa superior a UVA + 7,50% anual.

Relación cuota/ingreso: La cuota inicial no podrá superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar solicitante.

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Números del caso oficial: montos, cuotas e ingresos

Valor de la propiedad: Tomando de referencia un inmueble de USD 106.667, el crédito cubre hasta el 75% del valor total.

Monto a financiar: El El préstamo asciende a $120.920.000, lo que equivale aproximadamente a USD 80.000 al tipo de cambio oficial.

Cálculo de la cuota: A un plazo de 25 años y con una tasa de UVA + 7,00%, la cuota inicial proyectada alcanza los $865.098.

Ingreso familiar requerido: Para cumplir con la relación cuota/ingreso del 25%, el grupo familiar debe acreditar un ingreso neto mensual de $3.460.391 de bolsillo.

Mecanismo de fondeo y alcance en el mercado

El programa busca resolver el histórico descalce de plazos de los bancos licitando fondos en dos tramos: el primero a un año con tasa mínima de UVA + 2,50%, y el segundo a cinco años con tasa mínima de UVA + 4,50%.

Las entidades tendrán un tope adjudicable del 20% por licitación y deberán colocar el dinero en créditos hipotecarios dentro de los 90 días corridos de constituido el depósito .

A pesar del incentivo oficial, analistas del sector advierten que el límite del programa alcanzará a una porción reducida de la población, dado que menos del 20% de los hogares en el país cuenta con el nivel de ingresos necesario para afrontar las exigencias requeridas.