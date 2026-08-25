Caputo negó vínculos en el negocio de los surtidores: qué respondió el empresario señalado
El ministro de Economía rechazó una publicación que atribuyó al Grupo Lenor un negocio tras la salida del INTI de los controles metrológicos; quién es el titular del laboratorio y por qué no hubo licitación
A cuánto está el dólar blue hoy martes 25 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.