Frente a una potencial reelección de Javier Milei, seguido de una mayoría legislativa mucho más amplia, las acciones argentinas podrían tener una sobre reacción por encima de la convergencia regional, empezando a descontar desde 2028 una continuidad en las reformas que se podría consolidar en el tiempo.

Por eso, tomando como objetivo base 2028 los múltiplos de diciembre de 2017, el cual fue el clímax de prima de expectativa de Argentina en 50 años, la cartera accionaria cotizante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS pasaría de u$s 10.500 millones actuales a unos u$s 27.580 millones, una revalorización del 163%, de acuerdo a un informe de Bull Market Brokers.

Factor MSCI

“Esto sumado a que si en algún momento el índice MSCI empieza a mostrar señales de que va a mejorar la categoría del país, los fondos de inversión suelen anticiparse y nos jugarían a favor”, revela Daniela Bérgamo, Research de BMB.

Además detalla que, a precios actuales, las cinco acciones más importantes del FGS, que son YPF, Galicia, Macro, TGS y Pampa, valen u$s 6721 millones, pero si cotizaran como sus pares de la región valdrían u$s 9921 millones. Es decir, hay una diferencia del 32% que es, en parte, el miedo del mercado a que vuelva el kirchnerismo.

Bajar deuda

“La pregunta que nos hacemos es, si llegan a valer casi u$s 30.000 millones, ¿qué podría hacer el Gobierno con esa plata? Creemos que lo más lógico sería usarla para bajar la deuda pública. Eso reduciría el riesgo país, mejoraría las cuentas del Estado, y dejaría margen para mejorar las jubilaciones”, advierten en el paper.

La otra opción que ven posible es una reducción sustancial de la deuda con el FMI. Esto quiere decir que Argentina, con un plan de licitación pública para vender las acciones, sumado a alguna colocación de deuda, para el final del mandato de Milei, de ser relecto, podría no tener más deuda con el FMI.

Deuda con FMI

Incluso, teniendo en cuenta el buen vinculo de Milei con Estados Unidos, hasta podría pedir por pago en efectivo por adelantado una quita de la deuda. Todo gracias al uso de ese activo.

La clave será en junio del 2028, cuando MSCI haga la revisión para que Argentina pueda entrar a la revisión, Desde junio que nuestro país sigue como Standalone porque MSCI marca mejoras necesarias en flujos de capital.

Chau cepo

Por eso, quitar el cepo financiero es condición necesaria, pero no suficiente. Además, se debe dar acceso y repatriación de no residentes con reglas estables y ejecutables.

De la mano de un mercado del dólar suficientemente liberalizado para inversión institucional, con convertibilidad práctica. “MSCI sólo contempla upgrades si el cambio parece irreversible y exige tanto tamaño como liquidez”, concluye el informe.