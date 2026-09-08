Locura y violencia en Recoleta: discutió con el playero de una estación de servicio y atacó a un padre y a su hijo con un cuchillo.

Una pelea que comenzó dentro de una estación de servicio de Recoleta terminó con dos clientes heridos y un hombre de 36 años detenido. El episodio ocurrió durante la noche en la esquina de Paraguay y Montevideo, donde una discusión con un empleado derivó en una violenta secuencia.

Todo habría comenzado cuando el acusado, identificado como Miguel Pérez Allen, tuvo un enfrentamiento con el playero. Según la información conocida sobre el caso, el hombre manifestó su intención de sacar un cuchillo que llevaba consigo y, después de alejarse momentáneamente en su vehículo, regresó al lugar para continuar con la agresión.

Cómo fue el ataque al padre y su hijo en la estación de servicio

Mientras la pelea entre el cliente y el trabajador aumentaba de intensidad, un hombre de 61 años que se encontraba junto a su hijo, de 28, decidió intervenir para intentar detener el conflicto. Ambos estaban esperando en otro automóvil ubicado en el sector de los surtidores.

Así detenían al acusado del ataque en la estación de servicio de Recoleta (Fuente: Policía de la Ciudad). Policía de la Ciudad

Un testigo relató a TN cómo se desencadenó el ataque: “Le quería pegar al playero. Ahí saltaron el papá y el hijo. En ese momento, el violento los acuchilló a los dos”. Pérez Allen habría utilizado un cuchillo tipo tramontina y atacó a ambos hombres cuando intentaban separar a los protagonistas de la discusión.

Los dos heridos fueron asistidos y están fuera de peligro

El joven, identificado como Josué, recibió una herida de arma blanca en la zona del cuello. Su padre, en tanto, fue alcanzado en la pierna izquierda, por lo que ambos necesitaron asistencia médica luego del episodio.

Después del ataque, el acusado habría intentado desprenderse del cuchillo arrojándolo dentro de un cesto situado en la isla de surtidores. Sin embargo, los investigadores encontraron el arma y la incorporaron como elemento secuestrado en la causa.

La situación había sido comunicada al 911, lo que permitió que efectivos de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad llegaran rápidamente al establecimiento. Los agentes detuvieron al sospechoso en el lugar y, según fuentes policiales citadas, posteriormente constataron que tenía antecedentes penales. Una ambulancia del SAME también arribó a la estación para atender a los dos hombres, quienes permanecían fuera de peligro.