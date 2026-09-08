Ingresa una tormenta con granizo a Buenos Aires el sábado: vuelven las lluvias con una ola de frío polar y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un fuerte temporal que golpeará a provincias del norte y el sur del país, este martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, se esperan fuertes lluvias acompañadas de nevadas y ráfagas de viento que superarán los 100 km/h en las zonas de alerta amarilla.

Fuertes tormentas y nevadas en Santa Cruz

El SMN anticipó fuertes lluvias y nevadas para la noche del martes 8 de septiembre en la provincia de Santa Cruz. En zonas como Río Gallegos y El Calafate, se espera una baja de temperatura de -2° y una máxima que no superará los 6°.

Asimismo, la nieve continuará durante toda la jornada del miércoles 9 de septiembre y jueves 10, con ráfagas de viento que superarán los 70 km/h en diferentes puntos de la provincia.

Alerta por fuertes nevadas.

Temporal en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja: cómo estará el clima

El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento que golpearán el norte del país. Las provincias que se verán afectadas son Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

El informe advirtió que el “ área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos”.

Si bien no se esperan tormentas para los próximos días, podría registrarse una fuerte baja de temperatura, especialmente, en las zonas de la cordillera.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del clima anticipó que el cielo permanecerá despejado en la Ciudad de Buenos Aires, este martes 8 de septiembre, con una mínima de 7° y una máxima de 16°.

Tampoco se prevén lluvias para el miércoles 9 y jueves 10, aunque el tiempo estará parcialmente nublado y la máxima ascenderá a 20°.