La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1708 (Incendio).

1° 1708 11° 8752 2° 1955 12° 1270 3° 3086 13° 0113 4° 7856 14° 0728 5° 8230 15° 9470 6° 1170 16° 2380 7° 0920 17° 2503 8° 3981 18° 1310 9° 6510 19° 4724 10° 7710 20° 6739

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.