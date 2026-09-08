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Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 2485 - Linterna
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre
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¿Qué significa soñar con Linterna?
Soñar con La Linterna simboliza claridad y guía: ilumina caminos internos, revela verdades y ayuda a enfrentar miedos ocultos.
Si la luz es intensa, indica soluciones y confianza; si es débil o se apaga, sugiere dudas, falta de rumbo o introspección.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.