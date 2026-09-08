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Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 2485 - Linterna

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre

 2485 11° 6390 
 2°4090 12° 3331
 3°3415 13° 4937 
 4°2504 14° 5883 
 5°2028 15° 6323 
 6°0123 16° 8309 
 7°5321 17° 0023 
 8°1821 18° 8690 
 9°061419° 2697 
 10°3195 20° 9520 

¿Qué significa soñar con Linterna?

Soñar con La Linterna simboliza claridad y guía: ilumina caminos internos, revela verdades y ayuda a enfrentar miedos ocultos.

Si la luz es intensa, indica soluciones y confianza; si es débil o se apaga, sugiere dudas, falta de rumbo o introspección.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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