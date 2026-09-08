Estas personas podrían no poder votar en 2027 si no actualizan el DNI. Foto RENAPER.

La llegada del nuevo DNI electrónico generó una pregunta entre los argentinos que deberán votar en las elecciones de 2027: ¿habrá que cambiar obligatoriamente el documento para poder presentarse a votar?

La incorporación del DNI con chip no modifica las reglas que determinan qué documento puede utilizarse en una elección. Los ejemplares anteriores continuarán siendo válidos, siempre que se respete una condición clave: el DNI presentado en la mesa debe ser igual o posterior al que figura registrado en el padrón electoral.

Por ejemplo, si en el padrón aparece un DNI ejemplar C, el votante podrá concurrir con ese documento o con uno posterior, como D o E. En cambio, no podrá hacerlo con un ejemplar A o B. La diferencia no está relacionada con que el documento sea electrónico o tradicional, sino con su fecha y orden de emisión.

De todos modos, hay situaciones puntuales en las que sí será necesario tramitar un nuevo DNI antes de las elecciones. No alcanza con tener un documento vigente si este es anterior al que figura en el padrón o si la persona ya no cuenta con el último ejemplar emitido.

Quiénes tendrán que renovar el DNI antes de votar

No será necesario cambiar el documento simplemente porque apareció un nuevo modelo. Sin embargo, habrá situaciones en las que sí será conveniente —o necesario— tramitar un ejemplar actualizado.

Uno de los casos más importantes es el de quienes perdieron el último DNI que tenían y conservan únicamente uno anterior al que figura en el padrón. También puede ser necesario gestionar un nuevo ejemplar ante un robo, deterioro o cuando no sea posible presentar físicamente un documento habilitado.

Además, quienes tengan que modificar datos personales o necesiten actualizar su documentación deberían realizar el trámite antes de las elecciones para evitar inconvenientes.

Un punto importante es que la constancia de DNI en trámite no sirve para votar. Por eso, iniciar la renovación poco antes de los comicios no garantiza que la persona pueda presentarse en la mesa si todavía no recibió su documento.

Quiénes tendrán que renovar el DNI antes de votar. Gobierno de Argentina

Qué pasa con los jóvenes que cumplen 16 años

Los adolescentes que lleguen a los 16 años en 2027 también deberán prestar especial atención a su documentación.

La actualización del DNI a partir de los 14 años resulta fundamental para que los datos personales queden correctamente incorporados al padrón electoral. Quienes todavía no hayan realizado ese trámite deberían hacerlo con anticipación.

Una vez publicado el padrón provisorio, además, será posible verificar que los datos sean correctos. Si una persona no aparece o encuentra algún error en su información, podrá realizar el reclamo correspondiente dentro del plazo establecido por la Justicia Electoral.

Qué DNI se podrá usar para votar en las elecciones 2027

Para votar no será obligatorio contar con el nuevo DNI electrónico. La documentación electoral habilitada incluye distintos formatos que todavía se encuentran vigentes.

Entre ellos se encuentran la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta que acompaña a la libreta celeste y el DNI tarjeta.

El nuevo DNI electrónico se incorpora a los formatos disponibles, pero su aparición no deja automáticamente fuera de circulación a los documentos anteriores.

Qué DNI se podrá usar para votar en las elecciones 2027.

El DNI digital del celular no sirve para votar

Hay otra diferencia importante que puede generar confusión. El DNI digital de la aplicación Mi Argentina no puede utilizarse para votar.

Aunque la versión digital permite acreditar la identidad en diferentes trámites y situaciones de la vida cotidiana, para sufragar es necesario presentar un documento físico habilitado.

También hay que tener en cuenta el número de ejemplar. No alcanza con que el DNI sea auténtico y que los datos o la fotografía coincidan: si se presenta un ejemplar anterior al que figura en el padrón, la autoridad de mesa puede impedir que la persona vote.

Por eso, una de las recomendaciones más importantes antes de las elecciones será consultar qué ejemplar aparece registrado y llevar ese mismo documento o uno posterior.

Cómo tramitar el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI comenzó a emitirse el 1 de febrero de 2026. El documento está confeccionado en policarbonato y cuenta con un chip sin contacto, datos biométricos protegidos, código QR y diferentes mecanismos de seguridad destinados a dificultar su falsificación.

Sin embargo, la renovación no es obligatoria para todos los ciudadanos. Quienes tengan un DNI vigente no necesitan reemplazarlo únicamente porque comenzó a emitirse el nuevo modelo.

Aquellas personas que necesiten obtener un nuevo ejemplar pueden solicitar un turno a través de Mi Argentina para realizar el trámite en un Centro de Documentación de Renaper o acudir a un Registro Civil, según el sistema disponible en cada jurisdicción.

Los mayores de 14 años pueden presentar su DNI anterior, aunque no es un requisito excluyente. En el caso de los menores, deberán concurrir acompañados por un adulto responsable y presentar la documentación correspondiente.

El trámite regular tiene un valor de $10.000 para ciudadanos argentinos, de acuerdo con el tarifario oficial vigente, mientras que también están disponibles opciones de entrega exprés, en 24 horas y al instante.

Cómo tramitar el nuevo DNI electrónico. Foto argentina.gob.ar

¿Hay que cambiar el DNI para votar en 2027?

No. La aparición del DNI electrónico no obliga a todos los ciudadanos a renovar su documento antes de las elecciones de 2027.

La clave estará en contar con un documento físico habilitado y respetar el ejemplar que figura en el padrón. Quienes tengan ese mismo DNI o uno posterior podrán utilizarlo para votar.

En cambio, deberán prestar especial atención quienes hayan perdido su último ejemplar, tengan únicamente un documento anterior al registrado, necesiten modificar sus datos o todavía no hayan actualizado su DNI después de cumplir los 14 años.

En definitiva, tener el nuevo DNI electrónico no será un requisito para votar en 2027. Para la mayoría de los electores, el documento que ya tienen seguirá siendo válido.