Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Foto: Ayuntamiento de Soria

El pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria (Castilla y León), busca familias dispuestas a trasladarse y revitalizar su comunidad. A cambio, ofrece vivienda gratuita, trabajo asegurado y un entorno natural excepcional entre las montañas del interior de España.

De esta manera, podrán despertar cada mañana rodeados de paisajes montañosos, con una casa completamente rehabilitada sin pago de alquiler y un empleo estable garantizado.

El municipio español que brinda vivienda gratuita y empleo.

Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas ejemplifica los retos que enfrenta la España rural. Durante décadas, la despoblación ha representado una amenaza constante : los jóvenes se trasladan a las ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades y el pueblo lucha por preservar su actividad a lo largo del año.

No obstante, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido actuar. Tras la rehabilitación de siete viviendas en años recientes, ahora ofrecen una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada.

El objetivo es evidente: atraer población estable, especialmente familias con hijos en edad escolar, para asegurar el futuro del pueblo.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Foto: Ayuntamiento de Soria

Todo lo que hay que saber sobre esta oportunidad en Soria

La propuesta es sumamente atractiva y trasciende la mera oferta de una residencia gratuita. Todo esto se contextualiza en un entorno natural excepcional, entre las montañas y valles de Soria, ideal para quienes anhelan un estilo de vida más apacible, sostenible y alejado del bullicio urbano.

Adicionalmente a la vivienda rehabilitada (sin costo de arrendamiento), la familia seleccionada disfrutará de:

Empleo estable como albañil : este cargo implica el mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Es una posición fija que satisface necesidades concretas del patrimonio rural y proporciona ingresos constantes.

: este cargo implica el mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Es una posición fija que satisface necesidades concretas del patrimonio rural y proporciona ingresos constantes. Gestión del bar social o centro social : aunque no es un requisito, representa una gran oportunidad para integrarse en la comunidad. Este espacio funciona como punto de encuentro para los vecinos, celebraciones y actividades culturales y se contempla como un complemento al salario de albañil.

: aunque no es un requisito, representa una gran oportunidad para integrarse en la comunidad. Este espacio funciona como punto de encuentro para los vecinos, celebraciones y actividades culturales y se contempla como un complemento al salario de albañil. Transporte escolar gratuito : los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a solo 20 km, sin ningún coste gracias a la gestión de la Junta de Castilla y León.

: los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a solo 20 km, sin ningún coste gracias a la gestión de la Junta de Castilla y León. Conexión a internet mejorada: óptima para aquellos que busquen combinar el empleo local con teletrabajo.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Ayuntamiento de Soria

Oportunidad para familias en búsqueda de cambio y comunidad

La iniciativa se orienta fundamentalmente a familias con niños en edad escolar. No persigue atraer turistas temporales ni individuos solitarios, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.

El ayuntamiento prioriza perfiles motivados por un cambio auténtico de vida, deseosos de integrar la comunidad y colaborar en la preservación del espíritu rural.

Según EFE, en menos de una semana desde el lanzamiento de la oferta, se recibieron más de 100 solicitudes (y en las semanas siguientes se reportaron miles de correos y formularios).

Familias de toda España e incluso del extranjero (incluyendo América Latina) han mostrado interés. Esto evidencia el inmenso atractivo de residir sin costo en un entorno montañoso con empleo garantizado.

Guía paso a paso para postularse

No existe un plazo fijo establecido en la información divulgada; sin embargo, se sugiere proceder con celeridad debido al alto interés disponible. El procedimiento es simple y directo: