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Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9876 - Las Llamas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

 1°9876 11°7404
 9609  12°9837
 3°4468 13°8669 
 1808  14°3114 
 3778  15°9900 
 6°1368  16°0453
 7852  17°9349 
 7013  18°6471 
 6470  19°1964 
 10°3448 20°8178 

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Si son llamas de fuego, simbolizan pasión y transformación; advierten de impulsos intensos y conflictos que conviene canalizar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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