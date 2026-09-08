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Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9876 - Las Llamas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre
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¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con llamas (animales) sugiere paciencia y resistencia; señala cargas asumidas y la necesidad de poner límites.
Si son llamas de fuego, simbolizan pasión y transformación; advierten de impulsos intensos y conflictos que conviene canalizar.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.