En esta noticia ¿Qué significa soñar con las llamas?

Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9876 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

1° 9876 11° 7404 2° 9609 12° 9837 3° 4468 13° 8669 4° 1808 14° 3114 5° 3778 15° 9900 6° 1368 16° 0453 7° 7852 17° 9349 8° 7013 18° 6471 9° 6470 19° 1964 10° 3448 20° 8178

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas (animales) sugiere paciencia y resistencia; señala cargas asumidas y la necesidad de poner límites.

Si son llamas de fuego, simbolizan pasión y transformación; advierten de impulsos intensos y conflictos que conviene canalizar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.