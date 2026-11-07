Lo ordena la Ley Nacional de Tránsito 24.449: inhabilitan la licencia de conducir a las personas que circulen sin chapa patente reglamentaria o sin el seguro obligatorio vigente en reiteradas ocasiones

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 exige dos requisitos básicos para circular con un auto o una moto: tener la chapa patente reglamentaria y el seguro obligatorio vigente. Si no se cumple, la ley argentina lo considera una falta grave.

Sin embargo, hay un dato clave: la inhabilitación de la licencia no llega de entrada, sino cuando esa falta se repite , es decir, la persona es reinsidente.

Qué exige la ley para circular con un automotor

El artículo 40 de Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que, para circular con un automotor, es indispensable cumplir, entre otros, con los siguientes puntos:

Llevar el comprobante de seguro en vigencia .

Tener colocadas las placas de identificación de dominio , con las características y en los lugares que fija la reglamentación.

Que las placas sean legibles, de tipo normalizado y sin aditamentos.

Asimismo, la ley obliga a presentar la licencia de conducir y la demás documentación exigible al solo requerimiento de la autoridad competente. La autoridad debe devolverla de inmediato una vez verificada, y solo puede retenerla en los casos que la ley contempla.

Lo ordena la Ley Nacional de Tránsito 24.449: inhabilitan la licencia de conducir a las personas que circulen sin chapa patente reglamentaria o sin el seguro obligatorio vigente en reiteradas ocasiones Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por su parte, el artículo 68 señala que todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por un seguro que cubra los daños a terceros, transportados o no. El seguro es anual y se puede contratar con cualquier entidad autorizada para operar en el rubro.

La aseguradora entrega el comprobante que después hay que llevar cada vez que se circula en el vehículo.

Cuándo se llega a la inhabilitación

El artículo 77, inciso f, califica como falta grave “la circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente ”.

En este sentido, el artículo 82 establece que la inhabilitación se aplica solo ante la reincidencia en faltas graves.

“Hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción”, señala el artículo.

La escala es la siguiente:

Primera reincidencia: hasta 9 meses.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses.

Cuarta en adelante: el plazo anterior se duplica sucesivamente.

Según el artículo 83, la inhabilitación se aplica como sanción accesoria y supone la retención de la licencia habilitante .

En conclusión, circular sin patente reglamentaria o sin seguro vigente es una falta grave, y la inhabilitación aparece cuando esa falta grave se repite.



