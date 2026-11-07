El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para este sábado 7 de noviembre: uno por tormentas y otro por vientos para la provincia de Formosa. En este marco, los ciudadanos deberán seguir los recaudos del organismo para la jornadas.
Las zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
Según el SMN, las áreas afectadas por tormentas pueden padecer algunas “localmente fuertes o puntualmente severas”.
Las mismas podrán estar acompañadas por “fuertes precipitaciones en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas”.
Asimismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las zonas afectadas por tormentas son:
- Formosa.
- Laishí.
- Pilagás.
- Pilcomayo.
- Pirané.
- Patiño.
Recomendaciones
Amarillo:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejate de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Las zonas afectadas por la alerta amarilla por vientos
El informe del organismo señaló que el “área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.
Las zonas afectadas por vientos son:
- Bermejo.
- Matacos.
- Ramón Lista.
Recomendaciones
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.