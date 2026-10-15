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Tras el feriado del 12 de octubre, un grupo de trabajadores bonaerenses disfrutará de una nueva jornada no laboral el 17 de octubre. La medida fue confirmada por la Resolución 467/2026 emitida por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El documento establece los días no laborables y feriados optativos para octubre del corriente año vinculados a festividades y aniversarios en distintos municipios y localidades.

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Quiénes podrán disfrutar del nuevo feriado

El anexo de la resolución publicada el 1 de octubre detalla que el 17 fue declarado feriado para el municipio de Luján en conmemoración de su aniversario fundacional.

Luján está ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y es una de las ciudades con mayor importancia histórica y religiosa del país. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando comenzó a consolidarse el culto a la Virgen de Luján, aunque su fundación cívica se reconoce el 17 de octubre de 1755, cuando el gobernador José de Andonaegui le otorgó el título de Villa de Nuestra Señora de Luján.

Lo confirma la Resolución 467/2026: habrá feriado el 17 de octubre para estos trabajadores de Buenos Aires por el aniversario de Luján.
Lo confirma la Resolución 467/2026: habrá feriado el 17 de octubre para estos trabajadores de Buenos Aires por el aniversario de Luján.

La ciudad es conocida principalmente por la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de Argentina y monumento histórico desde 1998.

Lo confirma la Resolución 467/2026: habrá feriado el 17 de octubre para estos trabajadores de Buenos Aires por el aniversario de Luján.
Lo confirma la Resolución 467/2026: habrá feriado el 17 de octubre para estos trabajadores de Buenos Aires por el aniversario de Luján.

Según detalla el documento, el asueto será para la administración pública y los trabajadores del Banco Provincia. En caso de la industria, el comercio y restantes actividades será opcional según disponga el empleador.

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Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del 2026, el calendario de feriados señala las siguientes jornadas:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario por la visita del papa León XIV.
  • Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba por la visita del pontífice.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional.